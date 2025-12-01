Alemania y Polonia declaran que su seguridad es inseparable ante la amenaza rusa: "La situación ha cambiado"

El primer ministro polaco, Donald Tusk, dijo este lunes que la política europea experimenta una "revolución copernicana", un cambio de paradigma, al afirmar hoy Alemania y Polonia, pese a notar aún en sus relaciones el peso del pasado nazi, que su seguridad es inseparable la una de la otra, especialmente en defensa del flanco oriental de la OTAN debido a la amenaza rusa.

"La situación geopolítica en nuestra región ha cambiado y somos testigos de un cambio copernicano enorme, especialmente en la política en Europa. Así es como debe calificarse la cooperación plena entre Alemania y Polonia en lo que respecta ahora a la defensa de la frontera oriental de Europa, que es la frontera oriental de Polonia", dijo Tusk junto al canciller germano, Friedrich Merz, tras las 17ª consultas de los gobiernos de Polonia y Alemania.

Tusk se refirió al hecho de que el primer punto de la declaración conjunta firmada este lunes por ambos gobiernos -en las consultas anteriores bajo el canciller Olaf Scholz no se logró un comunicado común- figurase la seguridad y defensa. "No es algo que tenga necesariamente una historia muy larga. Es, en realidad, algo nuevo: una cooperación plena entre nuestros países en lo que respecta a la protección de la frontera oriental de Polonia, que coincide con la frontera oriental de la Unión Europea (UE), con el flanco oriental de la OTAN", recalcó.

El primer ministro polaco señaló que convencer a sus socios, entre ellos Alemania, que hace no demasiado poco tenía fuertes vínculos energéticos con Rusia, de la necesidad de tratar la seguridad en esta parte de Europa como una tarea común le llevó "algo de tiempo". "Han pasado 15 años desde que presenté la propuesta a la entonces canciller federal (Angela Merkel) y al presidente francés (François) Hollande, de que reflexionáramos conjuntamente sobre un espacio aéreo seguro en Europa central y del este, en relación con los peligros que representaba Rusia", recordó.

"Vamos a mantenernos juntos"

Ahora, dijo, "la agresión de Rusia ha demostrado con toda su fuerza que no solo se elaboran proyectos 'para cualquier eventualidad'", sino que se puede hacer realidad que "dos Estados clave en la región, Alemania y Polonia, asuman plenamente la responsabilidad por nuestra seguridad común". Merz a su vez, recalcó que Alemania quiere a Polonia como socio "fuerte" para una Europa segura, libre y próspera, una Europa que se enfrenta a unos tiempos cada vez más duros "ante la amenaza de una Rusia revisionista".

Ochenta años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, dijo, y frente a las "atrocidades alemanas contra el pueblo polaco", queda la enseñanza central de la historia de que "Alemania debe estar firmemente y de manera confiable al lado de Polonia, especialmente en estos tiempos en los que la unidad de Europa bajo tanta presión". "No debemos permitir que nos dividan; debemos y vamos a mantenernos juntos", recalcó el canciller, quien explicó que los dos mandatarios han encargado a sus ministros de Defensa la elaboración de un acuerdo de defensa, que quieren firmar en 2026.

Merz recordó las recientes violaciones del espacio aéreo polaco por parte de Rusia, tras las cuales Alemania reforzó el contingente alemán de cazas germanos que participan en la vigilancia aérea de la OTAN en Polonia. Y apuntó a la detección y neutralización de drones, y a una colaboración más estrecha de las fuerzas terrestres, entre otras cosas mediante ejercicios conjuntos reforzados.

También en materia de conectividad e infraestructura habrá un importante componente militar, ya que ambos países se comprometieron este lunes a modernizar con alta prioridad la modernización de líneas ferroviarias transfronterizas y a desarrollar conjuntamente un plan para hacer lo mismo con puentes y autopistas. Todas estas infraestructuras tendrán en cuenta el potencial para su uso dual, tanto civil como militar, y por tanto supone parte de un corredor necesario para la defensa del flanco oriental de la OTAN, que incluye también los Países Bajos.