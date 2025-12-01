Trump invita a Netanyahu a una reunión en Washington y ambos tratan la ampliación de un acuerdo de paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló este lunes por teléfono con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, con quien abordó "la ampliación de los acuerdos de paz" y a quien invitó a Washington para mantener una reunión en la Casa Blanca próximamente.

Así lo informó la oficina de Netanyahu en un comunicado sobre esta llamada telefónica, que se produjo poco después de que el mandatario estadounidense instara al priemr ministro israelí, a través de una publicación en redes, a mantener un "diálogo firme y de verdad" con Siria.

"En su conversación, ambos líderes destacaron la importancia y el compromiso con el desarme de Hamás y la desmilitarización de la Franja de Gaza y abordaron la ampliación de los acuerdos de paz", indicó el comunicado