Alemania quiere volver a implantar la mili

El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, subrayó hoy la necesidad de analizar y discutir posibles modelos para la reintroducción de un servicio militar obligatorio, sobre cuya decisión, no obstante, no puso fecha. En una comparecencia ante la prensa, señaló no haber tomado todavía una decisión preliminar, al ser preguntado sobre un artículo del semanario 'Der Spiegel', según el cual el ministro aspira a una conclusión al respecto para 2025.

Precisó que actualmente se están revisando los modelos, y que de este asunto también se ocupará durante el viaje que inicia hoy a Suecia, Noruega y Finlandia, al tiempo que reconoció sentir "una cierta debilidad" por el modelo sueco.

"Entonces me formaré una opinión, consultaré con algunos colegas políticos cuál es el camino correcto, cuál es el modelo correcto, y si será 2025 o un año posterior, ya se verá", agregó. Señaló que en todo caso, todavía no hay nada decidido porque, como es sabido, dijo, para eso necesita mayorías.

Indicó, asimismo, que hay que ver si de lo que se discute es sólo de un servicio militar obligatorio o también de un servicio obligatorio. "Son todo discusiones que apenas estamos comenzando a plantear, pero que debemos mantener, de esto estoy convencido", dijo.

El 'Spiegel' había informado este martes que según un documento interno al que ha tenido acceso, "el ministro tiene intención de tomar una decisión sobre el servicio militar obligatorio antes del final de esta legislatura".

Así, según el semanario, Pistorius ha dado instrucciones a su ministerio para que presente hasta el 1 de abril "opciones para un modelo de servicio militar que, de acuerdo con la amenaza, sea escalable a corto plazo y contribuya a la resiliencia de la nación en su conjunto".