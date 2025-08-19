Donbás, la región clave que enfrenta a Rusia y Ucrania

Las acciones rusas en Ucrania demuestran que Moscú no renuncia a sus planes. Mientras Washington presiona a Kiev para «poner fin a la guerra», las fuerzas rusas han intensificado sus ataques, dejando siete muertos en Járkov y tres en Zaporiyia.

Cinco drones rusos atacaron un edificio residencial de nueve pisos en Járkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, situada a 30 kilómetros de la frontera, a las 5 de la mañana, cuando los residentes dormían. Parte del edificio colapsó, sepultando a sus habitantes bajo el hormigón y matando al menos a siete personas, incluida una bebé de año y medio, según las autoridades locales. En Zaporiyia, otra gran ciudad, tres personas murieron y 30 resultaron heridas, mientras que drones rusos también destruyeron un edificio universitario en Sumi. «Este fue un ataque ruso absolutamente deliberado y cínico», reaccionó Volodimir Zelenski, señalando que Rusia buscaba aumentar la presión sobre Ucrania antes de la reunión en Washington.

Rusia también está movilizando sus reservas a lo largo del frente mientras se prepara para intensificar su ofensiva en el sur de Ucrania, en la región de Zaporiyia, según Oleksandr Sirski, comandante en jefe del Ejército ucraniano, en una entrevista. Señaló que tras sufrir una «derrota»en la región de Sumi, donde las fuerzas ucranianas recuperaron recientemente parte del territorio perdido en la ofensiva rusa de primavera, Rusia sigue decidida a capturar por completo las regiones que considera suyas tras un referéndum ilegal en 2022. Ucrania aún controla alrededor del 1% de la región de Lugansk, así como aproximadamente el 30% de Donetsk y porcentajes similares de las regiones de Jersón y Zaporiyia.

Guerra en Ucrania Miguel Roselló La Razón

El foco de los ataques rusos sigue siendo Donetsk, un centro industrial de un tamaño algo menor al de Cataluña, donde la ciudad de Pokrovsk es el objetivo clave. Tras no lograr capturar la ciudad en meses de asaltos frontales, Rusia intenta ahora cortar sus líneas logísticas. Aunque Moscú avanza lentamente en algunas zonas, el destino de la ciudad está lejos de estar sellado, cree Sirski, que recuerda que se predijo que caería ya en 2024.

Incluso si Pokrovsk cae, el ejército invasor enfrentará una ardua batalla por el cinturón de ciudades fuertemente fortificadas, incluidas Druzhkivka, Sloviansk y Kramatorsk, que han resistido la captura durante más de once años de combates en Donetsk. Rusia preferiría obtenerlas sin lucha, ahorrando cientos de miles de vidas de sus soldados y recursos incontables.

Si Rusia obtuviera estos territorios, sus fuerzas avanzarían unos 82 kilómetros hacia el oeste, una distancia que, de otro modo, les tomaría años capturar, según analistas militares. Ucrania perdería las defensas que ha estado construyendo desde 2014, tras la recuperación de Sloviansk desde las manos de grupos de operativos secretos rusos. En su lugar, tendría que invertir miles de millones en nuevas líneas defensivas en condiciones mucho menos favorables en las regiones cercanas de Járkov y Dnipropetrovsk, según el Instituto para el Estudio de la Guerra.

Además de la falta de recursos, organizar la defensa allí sería un desafío. El terreno ofrece menos obstáculos naturales, como ríos, que frenan o limitan los avances rusos en Donetsk. Hay menos ciudades y pueblos con grandes plantas industriales que han servido como fortalezas para los soldados ucranianos en la región oriental.

Desde Sloviansk y Kramatorsk, Rusia podría amenazar Izium, una ciudad clave en la región de Járkov, liberada por Ucrania en septiembre de 2022. Si esto ocurre, Rusia tendría pocos obstáculos en su camino hacia la capital regional. Con Pokrovsk y el resto de Donetsk bajo control, Rusia también podría centrarse en invadir Dnipropetrovsk, llegando potencialmente al centro de Ucrania.

Ceder Donetsk también sería un duro golpe para la moral del Ejército ucraniano, que cuestionaría el esfuerzo invertido en la lucha por esta región si se entregaran al enemigo 6.000 kilómetros cuadrados del territorio con tanta facilidad.

Nada sugiere que Rusia esté dispuesta a abandonar sus planes de subyugar a Ucrania. Si obtiene Donetsk, tendrá una posición mucho más fuerte para lanzar un nuevo ataque cuando perciba una oportunidad, mientras que Ucrania quedaría debilitada y tambaleándose por no haber salvado esta zona, hogar de casi 400.000 personas antes de la invasión, muchas de las cuales aún permanecen allí.