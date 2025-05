Alertas aéreas y cruce de disparos en una nueva jornada de tensión máxima entre India y Pakistán

Soldados indios y paquistaníes intercambiaron intensos disparos de artillería y fuego cruzado a lo largo de su frontera en Cachemira durante la noche, dejando al menos cinco civiles muertos en medio de una creciente escalada militar que estalló tras un ataque contra turistas en la parte de la región disputada controlada por India.

En Pakistán, una noche inusualmente intensa de intercambios de artillería dejó al menos cuatro civiles muertos y 12 heridos en zonas cercanas a la Línea de Control que divide Cachemira, según informó el oficial de policía local Adeel Ahmad. Habitantes de los pueblos fronterizos señalaron que los disparos continuaron hasta bien entrada la mañana del viernes.

“Estamos acostumbrados a escuchar intercambios de fuego entre Pakistán e India en la Línea de Control, pero lo de anoche fue diferente”, dijo Mohammad Shakil, quien vive cerca de la frontera en el sector de Chakothi.

En India, funcionarios militares afirmaron que tropas paquistaníes bombardearon sus puestos durante la noche con artillería, morteros y fuego de armas ligeras en múltiples ubicaciones. Indicaron que los soldados indios respondieron, lo que desencadenó intensos enfrentamientos hasta el amanecer.

Una mujer murió y otros dos civiles resultaron heridos en el sector de Uri, según la policía, elevando el número de civiles muertos en India a 17 desde el miércoles.

Poco después, en varias ciudades indias se activaron las alertas aéreas ante el riesgo de ataques desde Pakistán, según Efe.

Intercambio de ataques y acusaciones entre rivales

Las tensiones entre los rivales con capacidad nuclear se han disparado desde que un ataque a un sitio turístico popular en la Cachemira controlada por India dejó 26 civiles muertos, en su mayoría turistas hindúes indios, el pasado 22 de abril. Nueva Delhi culpó a Pakistán de respaldar el ataque, una acusación que Islamabad rechaza.

El miércoles, India llevó a cabo ataques aéreos sobre varios sitios en territorio paquistaní que describió como relacionados con militantes, matando a 31 civiles según funcionarios paquistaníes. Pakistán afirmó haber derribado cinco cazas indios.

El jueves, ambos países reportaron ataques con drones que el otro negó de inmediato. Estos incidentes no pudieron ser confirmados de forma independiente.

La crisis afecta escuelas, deportes y viajes

El pánico también se extendió durante un partido de críquet vespertino en la ciudad de Dharamsala, en el norte del país, donde una multitud de más de 10.000 personas tuvo que ser evacuada del estadio y el juego fue cancelado, según un fotógrafo de Associated Press que cubría el evento.

Mientras tanto, varios estados del norte y oeste de la India, incluyendo Punyab, Rajastán y la Cachemira controlada por India, cerraron escuelas y otras instituciones educativas por dos días.

Las aerolíneas en India también suspendieron las operaciones de vuelo desde dos docenas de aeropuertos en regiones del norte y oeste. El Ministerio de Aviación Civil de India confirmó el jueves por la noche el cierre temporal de 24 aeropuertos mediante un comunicado.

El impacto del conflicto fronterizo también se reflejó en los mercados bursátiles indios. En las primeras operaciones del viernes, el índice de referencia Sensex cayó 662 puntos hasta los 79.649, mientras que el Nifty 50 bajó 215 puntos para cotizar en 24.058.

Vance dice que una guerra “no es asunto nuestro”

Mientras aumentan los temores por una concentración militar y líderes mundiales preocupados piden una desescalada, el vicepresidente de EE. UU., JD Vance, declaró que una posible guerra entre India y Pakistán “no es asunto nuestro”.

“Lo que podemos hacer es tratar de animarles a desescalar un poco, pero no vamos a involucrarnos en medio de una guerra que, fundamentalmente, no es asunto nuestro y que no tiene nada que ver con la capacidad de Estados Unidos de controlarla”, dijo Vance en una entrevista con Fox News.