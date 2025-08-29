Un alto cargo de Macron dimite un mes después de ser detenido por encargar cocaína a domicilio

En un giro de los acontecimientos, Laurent Vallet ha presentado su renuncia como presidente del Instituto Nacional de la Audiovisual francés (INA), finalizando una crisis que sacudió la institución cultural francesa. Su dimisión llega después de ser interceptado por la policía en París con cocaína, desencadenando un terremoto administrativo y mediático.

La ministra de Cultura francesa, Rachida Dati, quien previamente suspendió a Vallet, recibió su dimisión oficial en medio de una profunda decepción institucional.

El escándalo emerge tras un operativo policial que reveló la posesión de sustancias ilícitas por parte del hasta entonces respetado directivo. Vallet, quien lideraba el INA desde 2015 y había sido renovado en mayo, se vio obligado a reconocer públicamente su error y someterse a una "instrucción terapéutica" judicial.

En su comunicado, Vallet asumió la responsabilidad de sus acciones, comprometiéndose a seguir las recomendaciones de los profesionales de salud. Su declaración intentaba minimizar el daño a la imagen del INA, reconociendo la importancia de preservar la integridad de las instituciones culturales.

La reacción de Rachida Dati fue contundente. La ministra expresó su "sorpresa y decepción", reafirmando la necesidad de mantener estándares éticos rigurosos en la administración pública.