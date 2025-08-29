Acceso

Moscú califica las recientes palabras de Macron contra Putin como "insultos vulgares contra Rusia y su pueblo"

La semana pasada, mientras se intensificaban los esfuerzos para encontrar una salida a la guerra en Ucrania, el presidente francés calificó a su homólogo ruso de "ogro en nuestra puerta" y de "depredador" que "no quiere la paz"

Bormes-les-Mimosas (France), 28/08/2025.- French President Emmanuel Macron speaks during a joint statement with German Chancellor Friedrich Merz (unseen) before a working dinner at the Fort de Bregancon in Bormes-les-Mimosas, France, 28 August 2025, on the eve of a Franco-German cabinet meeting. (Francia, Alemania) EFE/EPA/Manon Cruz / POOL MAXPPP OUT
Moscú califica las recientes palabras de Macron contra Putin como "insultos vulgares contra Rusia y su pueblo"Manon Cruz / POOLAgencia EFE
Ignacio Gesteira Alcalde
El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha emitido una contundente respuesta a las recientes declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron, quien calificó a Vladimir Putin como un "ogro" y "depredador" durante un discurso público.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova, ha calificado a los comentarios "sobrepasan los límites no sólo de la razón sino también de la decencia y se convierten en insultos vulgares contra Rusia y su pueblo", en palabras a la agencia de noticias estatal Ria Novosti.

Macron realizó estas declaraciones en un momento crítico de las negociaciones sobre el conflicto ucraniano, señalando que Putin representa una amenaza directa para la estabilidad europea.

Tensiones entre Rusia y Francia

La tensión diplomática no es un evento aislado. Las relaciones entre Rusia y Francia han estado marcadas por una serie de desencuentros que incluyen acusaciones mutuas de injerencia, desinformación y posicionamientos discrepantes sobre conflictos internacionales.

Zakharova acusó al gobierno francés de mantener una "ideología de carroñeros", sugiriendo que París busca obtener réditos políticos de la crisis actual.

El presidente Macron ha insistido en la necesidad de que Europa permanezca unida frente a la amenaza rusa. Su estrategia busca consolidar una coalición internacional capaz de disuadir el expansionismo de Putin.

