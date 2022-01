Un hombre transexual logra quedar embarazado y tener un bebé tras su cambio de género

Ash Patrick Schade tenía dos años de transición y estaba tomando inhibidores de testosterona y estrógenos cuando descubrió que se había quedado embarazado. El hombre de 28 años, procedente de Virginia Occidental, Estados Unidos, interrumpió el tratamiento hormonal para permitir el crecimiento de su bebé.

El hombre transgénero reveló recientemente a través de una conexión en Grindr, una red social para personas homosexuales y bisexuales, que descubrió su embarazo en febrero del año 2020 después de haber tenido una aventura con otro hombre. Un mes después conoció a Jordan, quien ahora es su esposo y con el cual está criando a su hijo Ronan, que nació en octubre de 2020.

Ash se sometió a una cirugía superior después del nacimiento de su hijo para eliminar sus pechos, aunque aclaró que está posponiendo la cirugía de reasignación de género completa para que puedan tener más hijos juntos, relató en la red social, según medios locales. “Nunca se me había ocurrido que pudiera quedarme embarazada mientras tomaba bloqueadores de testosterona y estrógenos, ya que es algo muy raro”, explicó Ash.

“Nadie quiere aceptar mi caso cuando me enteré de que estaba embarazado. Era un caso de alto riesgo, tuve dificultades, pero dar a luz fue una de las cosas más masculinas que he hecho”, asegura a Clarín.

Ash relata que siempre se sintió “en el cuerpo equivocado” y aseguró que en el colegio sufría bullying porque no era una chica como las demás. “Escondía mis pechos y me identificaba como un chico, pero hasta una profesora me gritaba y me decía que era una chica”.