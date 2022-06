¿Por qué el aborto es una cuestión cada vez más divisiva en Estados Unidos?

¿Cuáles van a ser las implicaciones del fallo del Supremo?

La anulación de Roe contra Wade supone el único caso en la historia de EE UU en el que se ha suprimido un derecho que ha existido durante 50 años. El único paralelismo cercano sería la anulación de los derechos civiles de los afroamericanos tras la Reconstrucción (1865-77). En esa ocasión, la decisión definitoria de Plessy contra Ferguson se produjo 28 años después de la ratificación de la 14ª Enmienda, que concedía la ciudadanía a los antiguos esclavos. Esto supone una importante disminución de los derechos para las mujeres. Los derechos reproductivos son una piedra angular de la igualdad de género. Es un esfuerzo por devolver a las mujeres a una posición de ciudadanía de segunda clase. Sin duda, dará energía a los que desean que el aborto sea ilegal en Estados Unidos. Según el Instituto Guttmacher, es probable que 26 Estados prohíban el aborto casi inmediatamente. También dará energía a los partidarios del derecho al aborto, parece que se enturbia la campaña de las “midterm” para los demócratas.

El tema del aborto es extremadamente divisivo, pero sólo los republicanos le han dado prioridad.

¿Por qué se ha convertido en un tema tan divisivo el aborto en EE UU?

El tema del aborto es extremadamente divisivo, pero sólo los republicanos le han dado prioridad. Dado el sistema electoral unipersonal de Estados Unidos, ambos partidos están formados por coaliciones políticas que no necesariamente están de acuerdo en todos los temas importantes. El Partido Republicano se compone hoy de un grupo de conservadores de la “calle principal” interesados en impuestos bajos, regulaciones ligeras y un comercio tradicionalmente libre, con un número creciente de votantes de la clase trabajadora blanca afectados por la pérdida de los empleos de cuello azul en una era de creciente desigualdad, consistente con gran parte del mundo occidental, y conservadores sociales o religiosos que están más preocupados por lo que consideran el declive moral de la nación. Estos votantes también temen los cambios sociales que han hecho que Estados Unidos se convierta en una democracia multirracial, lo que conlleva su propia pérdida de estatus e influencia. Los conservadores cristianos blancos son quizás el mayor bloque de votantes republicanos y se han empeñado en anular el caso Roe contra Wade. Este énfasis se ha empleado a través de un esfuerzo sostenido para controlar el poder judicial, tanto federal como estatal, y para obtener el control de las legislaturas estatales. Y ha tenido éxito. Los republicanos han dado prioridad a la selección de los jueces y, especialmente, de los del Tribunal Supremo, mientras que los demócratas no lo han hecho. Por supuesto, dado que la judicatura federal tiene nombramientos vitalicios, los jueces sirven durante décadas. John Marshall, el juez más notable de los inicios de la República Americana, ocupó el cargo de Presidente del Tribunal Supremo durante 34 años. Su sucesor, Roger Taney, lo fue durante 28. Además, el aumento de la esperanza de vida hace que los jueces que deciden por sí mismos cuándo se retiran tengan un mandato más largo. La creciente polarización de la política estadounidense hace que el proceso de confirmación de cada nombramiento sea más polémico. Tanto los demócratas como los republicanos han utilizado cada vez más ventajas tácticas para derrotar a los candidatos. Los republicanos creen que los demócratas trataron injustamente a Robert Bork, cuya nominación fracasó, así como las exitosas nominaciones de Clarence Thomas y, más recientemente, de Brett Kavanaugh. Los demócratas argumentan que la negativa a conceder al candidato de Obama, Merrick Garland, una audiencia fue una violación sin precedentes. A medida que el Tribunal se ha vuelto más conservador, la decisión de Roe v Wade ha sido repetidamente desmenuzada. El Tribunal ha permitido restringir el aborto, pero no prohibirlo. Pero el Tribunal es hoy tan conservador como lo ha sido en cualquier momento desde principios de la década de 1930, al comienzo del New Deal. Los cinco republicanos de la aparente mayoría ya no están dispuestos a idear medias tintas para socavar el derecho al aborto. Además, no sería una sorpresa que socavaran el Estado moderno estadounidense de forma cada vez más amplias. El Tribunal evisceró en 2013 la Ley de Derecho al Voto de 1965, que protegía los derechos de los afroamericanos a votar. En 2010 revirtieron las regulaciones de financiación de campañas de hace un siglo. La esencia del proyecto de Alito es que cualquier derecho que no considere suficientemente fundamentado en la historia estadounidense puede ser revertido. La desegregación escolar, el matrimonio interracial y el matrimonio entre personas del mismo sexo podrían ser impugnados por esta lógica. Sólo la ciudadanía de los hombres blancos propietarios está asegurada. Los conservadores han encontrado formas de limitar las protecciones de las Enmiendas 14 y 15. Creo que habrá un conflicto creciente entre los que están decididos a proteger el derecho al aborto en los Estados controlados por los demócratas frente a los esfuerzos por prohibirlo en los Estados controlados por los republicanos. Y con más de la mitad de los abortos que se realizan ahora a través de medicamentos, los Estados republicanos buscarán sus regulaciones más allá de sus fronteras. La infame decisión Dred Scott de 1857, en la que el presidente del Tribunal Supremo, Roger Taney, sostuvo que Dred Scott, un hombre negro, nunca podría ser ciudadano estadounidense, de hecho nadie de ascendencia africana podría serlo, acercó a Estados Unidos varios pasos hacia la guerra civil. El enfrentamiento fratricida, es poco probable. Los países ricos suelen encontrar formas de resolver sus diferencias. Pero esta decisión, si el proyecto se mantiene, es otra indicación de los peligros que enfrenta la democracia estadounidense, junto con el reciente esfuerzo del ex presidente Trump para anular los resultados de las elecciones de 2020, y la disposición de la mayoría de los votantes republicanos para apoyar sus afirmaciones desacreditadas de una elección robada.

¿Qué papel va a jugar el aborto en la campaña de las midterm?

No estoy seguro de que la decisión vaya a desempeñar un papel importante en las elecciones legislativas. Desde el caso Roe contra Wade, ha sido raro que los partidarios del derecho al aborto hayan dado prioridad a esta cuestión. Los que se oponen al derecho al aborto han tenido mucho más éxito en crear una oposición política al derecho a abortar. Ahora mismo se espera que los demócratas sufran grandes pérdidas en la Cámara de Representantes este otoño, y es probable que pierdan también el Senado. La alta inflación está haciendo mella en el partido en el poder. La incapacidad de conseguir que se apruebe el programa “Reconstruir mejor” crea la imagen de una mayoría disfuncional. Es plausible que la pérdida de una derecha provoque un aumento de la participación, pero lo suficiente como para afectar a los resultados electorales es una cuestión abierta.