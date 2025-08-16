Este matrimonio mantuvo durante más de un año un "triángulo de amor bizarro" con el cadáver que tenían escondido en su casa

James y Suzanne Agnew convivieron durante 18 meses con el cadáver de James O'Neill (62), su amante en una relación a tres bandas, escondido bajo un colchón inflable desinflado en su apartamento de Lakewood, Colorado. Según la investigación policial, la pareja no solo ocultó el cuerpo desde diciembre de 2023, sino que perpetró un fraude sistemático: usó sus tarjetas de crédito y cobró su pensión de la Seguridad Social. El macabro hallazgo se produjo tras una verificación de bienestar solicitada por Robert, hermano de O'Neil, quien no tenía contacto con él desde 2019.

Confesiones y contradicciones

Durante el interrogatorio, los Agnew ofrecieron versiones inconsistentes de los hechos: primero afirmaron que O'Neill "se había marchado con otra mujer", pero cámaras de cajeros automáticos los captaron usando sus tarjetas. Suzanne admitió finalmente que ocultaron el cadáver al descubrir que sus perros chihuahuas "comenzaron a morderlo", lo que les llevó a cubrirlo con el colchón. Las autoridades confirmaron movimientos bancarios fraudulentos durante todo 2024.

La pareja reconoció haber mantenido una relación poliamorosa con O'Neill durante años antes de su muerte. Pese a la gravedad de los hechos, las autoridades descartan homicidio y centran los cargos en manipulación de cadáver y fraude financiero.