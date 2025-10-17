El Pentágono retira el acceso a una gran mayoría de medios por negarse a aceptar las nuevas normas de prensa

El Departamento de Defensa de EE UU ha retirado las credenciales y el acceso de la gran mayoría de medios nacionales y extranjeros a su sede en el Pentágono, tras el rechazo casi generalizado de sus nuevas normas de prensa, que según los reporteros significan un atentado a la libertad de expresión.

Anunciadas por el secretario del rebautizado como Departamento de Guerra, Pete Hegseth, en septiembre, las nuevas reglas establecen estrictas limitaciones de acceso físico a las instalaciones y a uso de fuentes y plantean la posibilidad de sanciones por el hecho de solicitar información de interés público sin autorización, aún cuando esta no sea clasificada.

Grandes medios estadounidenses, entre ellos periodistas con más de treinta años de carrera como corresponsales en el Pentágono, entregaron sus credenciales este miércoles, cuando vencía el plazo para aceptar las normas, según pudo constatar EFE.

Entre ellos están The New York Times, The Washington Post, Politico, las agencias Reuters y Associated Press y televisiones como ABC News, CBS News CNN y NBC News, incluida la cadena conservadora Fox News, en la que Hegseth trabajó como comentarista antes de ser escogido por el presidente Donald Trump para el cargo de jefe del Pentágono en enero pasado.

Este miércoles, decenas de reporteros vaciaron sus oficinas en el Pentágono, donde históricamente los corresponsales que reportan a diario tenían zonas de trabajo permanentes y acceso a zonas comunes, y caminaron hacia la salida en masa para indicar su protesta contra las restricciones.

La agencia EFE declinó firmar el nuevo documento de 21 páginas con las nuevas normas y también le fue retirada la credencial de acceso al Pentágono de su corresponsal. De momento, solo el canal por cable conservador One America News ha aceptado los nuevos términos.

Los miembros de la Asociación de Prensa del Pentágono denunciaron las acciones del Departamento de Defensa contra "periodistas se negaron a adherir a una nueva política de medios, debido a su amenaza implícita de criminalizar la información sobre seguridad nacional y exponer a quienes la firmen a un posible procesamiento".

La organización, una de las más antiguas de su tipo en el país, insistió en que "siguen comprometidos con la cobertura sobre el ejército estadounidense", que continuarán realizando fuera de sus antiguos despachos en el Pentágono. El Departamento de Defensa, el ministerio que recibe más fondos públicos federales, ha dejado de hacer ruedas de prensa con cadencia semanal o de informar en detalle de operaciones militares de interés público como el ataque contra supuestas narcolanchas en el Caribe.