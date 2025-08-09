Se identifican los restos de tres víctimas del 11-S casi 24 años después del atentado

El Instituto Médico Forense de Nueva York anunció esta semana la identificación de Ryan D. Fitzgerald, un corredor de bolsa de 26 años, Barbara A. Keating, una ejecutiva jubilada de 72 años y una tercera mujer cuyo nombre no se ha compartido a petición familiar. Los tres perecieron en el colapso de las Torres Gemelas, pero durante casi un cuarto de siglo sus restos permanecieron entre los aproximadamente 1,100 casos sin identificar.

Un proceso forense sin precedentes

"Estas identificaciones representan nuestro compromiso inquebrantable con las familias", declaró el médico forense jefe Jason Graham. El equipo utilizó muestras genéticas de familiares comparadas con fragmentos óseos recuperados de entre los escombros de los edificios, combinado con análisis de objetos personales como el cepillo de cabello de Barbara Keating y fragmentos de su tarjeta bancaria encontrados en la Zona Cero.

Paul Keating, hijo de Barbara, describió al New York Post este hallazgo como "un milagro de la ciencia moderna". Su madre regresaba a California después de pasar el verano en Cape Cod cuando su avión fue secuestrado y estrellado contra la Torre Norte.

Con estas tres nuevas identificaciones, las autoridades forenses han demostrado que incluso después de 24 años, la combinación de perseverancia y avances tecnológicos puede brindar respuestas a familias que llevan décadas esperándolas.