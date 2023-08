El legislador que bloquea el nombramiento de 260 jefes militares por su oposición al aborto

El contexto internacional y nacional que vivimos no es el más indicado para quedarse sin jefes militares, pero eso es lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Ni la Armada, ni el Ejército ni la Infantería de Marina estadounidenses tienen líder oficial que les dirija. Según el secretario de Defensa de EE UU, Lloyd Austin, se trata de una situación ¨sin precedentes, innecesaria e insegura¨. La falta de mandos militares viene provocada por el bloqueo que está causando un solo legislador en el Senado. Concretamente el representante de Alabama, Tommy Tuberville, un republicano que para protestar contra las políticas de ayuda al aborto del Pentágono ha decidido no confirmar los ascensos militares de alto nivel. Con su pataleta tiene bloqueados más de 260 nombramientos militares.

El aborto es ilegal en Alabama. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, aprobó el pasado febrero que el Pentágono pagara los viajes de de las soldados en caso de que tengan que salir del estado para someterse a un aborto o cualquier otro tipo de atención reproductiva, además de cogerse unos días de permiso para interrumpir el embarazo. La decisión no gustó nada a Tuberville y ahora exige que haya un cambio de políticas en este sentido.

La situación está afectando a más de 200 oficiales, militares y otros muchos líderes clave que esperan también su nombramiento. Por eso en una ceremonia celebrada en los cuarteles de Washington, Austin le pidió al Senado que tome medidas para acabar con la situación e insistió en que ¨debido a este bloqueo general, a partir de hoy, por primera vez en la historia del Departamento de Defensa, tres de nuestros servicios militares operarán sin líderes confirmados por el Senado¨.

En el caso del Cuerpo de Marines, es la primera que se da esta situación en los últimos 100 años. El anterior líder, el general David Berger que fue nombrado en julio del 2019, acaba de renunciar a su puesto porque ya ha cumplido los 4 años máximo que permite la ley. Y el que hasta ahora ha sido asistente del comandante, el general Eric Smith, está actuando en calidad de interino (esto no ocurría desde 1859, cuando Archibald Henderson murió en el acto) hasta que se desbloquee su nominación en el Senado. A la Cámara baja le ha pedido precisamente Berger que ¨haga su trabajo para que podamos tener un comandante en funciones que sea designado y confirmado. Necesitamos que esa casa esté ocupada¨.

La falta de un líder confirmado conlleva una serie de inconvenientes, como que Smith de momento no pueda confirmar nada, mudarse a la residencia principal, ocupar la oficina que le correspondería o cumplir con la tradición y publicar la nueva guía de planificación. Por el momento puede implementar algunas nuevas políticas relacionadas, por ejemplo, con el presupuesto, capacitación y otras decisiones de personal. ¨Nuestra seguridad nacional merece algo mejor¨, ha dicho Lloyd.

Tuberville, que no cuenta con el apoyo de su partido republicano en esta cruzada, ha sido reconocido en el pasado como gran entrenador de fútbol americano y ocupó su cargo en 2020. Es hijo de un veterano de la Segunda Guerra Mundial muy condecorado que le ha permitido destacar en el cargo que ocupa ahora en la Cámara. Según su versión, su decisión no impide confirmar los cargos, ya que el líder de la mayoría del Senado, el demócrata por Nueva York Chuck Schumer, podría forzar una votación individual. Schumer se niega a hacerlo, porque no quiere ceder a las presiones del senador republicano ni que el proceso de ascensos militares acabe politizándose. Pero el problema tiene difícil solución porque Tuberville asegura que no va a dar su brazo a torcer hasta que los demócratas permitan una votación sobre la política de viajes de aborto de Lloyd. Y eso que el senador es plenamente consciente de que la realidad geopolítica y las tensiones con China y Rusia exigen un buen mando, pero parece que le están pudiendo más sus ideales individuales que el bien y la seguridad colectivos.