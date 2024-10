Desde Taylor Swift hasta Lebron James: estos son los famosos que apoyan a Kamala Harris

El 5 de noviembre se celebrarán las elecciones presidenciales de Estados Unidos, elecciones que no solo afectan a la primera economía del mundo, sino al resto de países que, de una u otra manera, son dependientes de esta superpotencia. Este año se enfrentan dos caras conocidas, incluso fuera del mundo político: Donald Trump, el extravagante empresario republicano, y Kamala Harris, actual vicepresidenta del país por el lado de los demócratas.

Harris es la primera mujer afroamericana y de ascendencia india en ocupar un cargo en la Casa Blanca, y de ganar sería entonces la primera mujer presidenta de los Estados Unidos, marcando un hito sin precedentes en el país. Harris representa ese lado "progresista" de la política estadounidense, un lado muy atractivo para estrellas de Hollywood y estrellas de la música con influencia suficiente como para definir el voto de una buena porción de la población americana.

Puede sonar a bulo, pero lo cierto es que el respaldo de artistas tan grandes como Taylor Swift puede inclinar la balanza a favor de Kamala Harris y, como bien sabemos, la industria del entretenimiento suele ser mayoritariamente demócrata.

Taylor Swift, un as bajo la manga para los demócratas

Nadie es indiferente a Taylor Swift, eso sin mencionar la impresionante legión de fanáticos fieles que pueden hacer la diferencia en las elecciones. Bajo un análisis objetivo, la cantante americana atrae especialmente a mujeres jóvenes pertenecientes a la generación Z. Con esto en mente, y según comenta E. Michele Ramsey, profesora asociada de Artes y Ciencias de la Comunicación en Penn State Berks para el New York Times, “los votantes jóvenes no confían mucho en las instituciones, no confían mucho en los líderes tradicionales, pero sí confían en las personas que idolatran”.

Hace unos meses, YouGov realizó una encuesta en la que el 8 por ciento de los participantes dijo que el respaldo de Swiftles haría más proclives a apoyar a la candidata de la cantante. Aunque parece poco, los votantes jóvenes suelen ser mucho menos propensos a votar que los mayores. Esto significa que en unas elecciones reñidas, si el respaldo de Swift persuade a una pequeña parte de los votantes potenciales demócratas a registrarse y votar, podría marcar la diferencia.

La revista Forbes destacó que la organización Swifties for Kamala condujo una videollamada en Zoom para mostrar apoyo a Kamala Harris, contando con la participación de fans de Taylor Swift, entre ellos la cantautora Carole King, la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren y la senadora de Nueva York Kirsten Gillibrand, ambas demócratas. La videollamada atrajo a más de 26,000 personas registradas y recaudó más de 138,000 dólares en fondos para Harris.

Hollywood apoya a Kamala

En el mundo del entretenimiento, el respaldo a Kamala Harris ha sido significativo. Actores como George Clooney han sido particularmente activos, no solo en términos de apoyo financiero, sino también promoviendo la imagen de Harris en eventos, y la icónica Barbra Streisand también ha destacado en su respaldo debido a la postura de Harris en temas de derechos reproductivos, una causa que considera importantísima.

Además, una gran lista de actores y creadores del cine y la televisión han mostrado públicamente su respaldo, consolidando el apoyo de Hollywood a Harris y al Partido Demócrata. Entre ellos se encuentran nombres como Mark Hamill, Eva Longoria, Oprah, Jamie Lee Curtis, Octavia Spencer, y Mark Ruffalo, así como directores y guionistas destacados como Shonda Rhimes y J.J. Abrams.

Músicos que apoyan a Kamala Harris

Además de Taylor Swift, P!nk, Megan Thee Stallion, Lil Jon, Kesha, Foo Fighters, Demi Lovato, Chappell Roan, Carole King, Cardi B, Charli XCX y Ariana Grande, han sido públicos con sus opiniones respecto a al candidata demócrata. Pero sin duda, una de las caras más importante y que, de hecho, autorizó que parte de su imagen personal fuera a la campaña es Beyonce, que cedió los derechos de la canción Freedom.

John Legend y su esposa Chrissy Teigen también han sido activos en eventos de recaudación de fondos para apoyar a Harris. Por otro lado, la joven cantante Billie Eilish y su hermano Finneas han expresado abiertamente su respaldo. Eilish, comprometida con la justicia social y la lucha contra el cambio climático, ve en Harris una representante de estas causas.

Deportistas y más

La influyente editora de Vogue, Anna Wintour, ha sido una firme defensora de Kamala Harris. Incluso, ha organizado eventos de recaudación de fondos y utilizando su plataforma para subrayar la importancia de elegir líderes comprometidos con la defensa de los derechos de las mujeres.

Desde hace años, Wintour ha mostrado un interés activo en la política y en causas sociales, considerando que figuras como Harris representan un avance en la protección de estos valores. En el ámbito deportivo, el apoyo a Harris también ha sido notable. LeBron James, estrella de la NBA y las jugadoras del equipo de baloncesto femenino de Estados Unidos, también han mostrado un respaldo unánime hacia Harris.

Además, la revista Scientific American, que en raras ocasiones se involucra en cuestiones políticas, ha expresado su apoyo a Harris, resaltando la relevancia de la ciencia, la salud pública y la sostenibilidad en su visión de futuro.