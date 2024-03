La Torre Trump en el punto de mira: los problemas de liquidez del expresidente a las puertas de ser nombrado candidato republicano de 2024

Si la próxima semana se cumplen las encuestas sobre el Súpermartes, Donald Trump podría convertirse oficialmente en el candidato republicano que peleará, de nuevo, contra el demócrata Joe Biden por la Casa Blanca. Las causas legales del exmandatario están impulsando su campaña política, pero también le están vaciando los bolsillos, por eso algunos se preguntan cómo están las arcas del candidato republicano y si podrá hacer frente a una carrera por regresar al Despacho Oval.

El último revés financiero le ha llegado a Trump esta semana, cuando un juez ha rechazado su apelación para reducir la multa de 418 millones de euros (sumando intereses y un incremento de 111.000 por cada día que se retrasa en el pago) que el expresidente tiene que pagar por cometer un delito de fraude fiscal en Nueva York, el mismo estado que vio nacer al hombre y años más tarde creó al exitoso empresario. El juez Arthur Engoron le dio un plazo de 30 días para pagar la multa, y la fecha de expiración es el próximo 25 de marzo. Si ese día no ha completado no ha terminado de abonar lo que debe, la oficina del fiscal general comenzará a confiscar sus propiedades. Además, ese mismo lunes de finales marzo, arrancará otra causa penal contra el expresidente, cuando comenzará la elección del jurado en el bajo Manhattan por el caso Stormy Daniels.

A esta última multa, se le suman también los 76,7 millones de euros que el juez Lewis A. Kaplan le impuso en la Gran Manzana a finales de enero por difamar a la escritora E. Jean Carroll después de que ésta le acusara de violación, tras unos hechos ocurridos en los años 90 en el probador de unos grandes almacenes. Dado que la mayor parte de la fortuna del exmandatario reposa en bienes raíces, el candidato republicano estaría enfrentando problemas de liquidez. No le está resultando fácil reunir el dinero de la penalización, y de momento solo ha pagado alrededor de 92,1 millones de euros, del caso de fraude fiscal. Hay rumores de que estaría sopesando la venta de algunas de sus propiedades, o bien recurrir a socios y amigos multimillonarios extranjeros.

Fondos para la campaña

El republicano tiene fieles seguidores que han seguido donando grandes cantidades de dinero por su causa, por ¨una persecución política¨, ha dicho él alguna vez, ¨orquestada por el propio Biden¨, que está utilizando ¨la justicia como arma electoral¨. Mientras a Trump le agobian sus facturas legales, el candidato demócrata, Joe Biden, tenía casi el doble de efectivo que él en el mes de febrero, según el The New York Times basándose en documentos federales. En enero la campaña de reelección de Biden terminó con casi 51 millones de euros en sus arcas, y la de Trump, con 27 millones (una mala noticia, porque en diciembre terminó con 30 millones de euros). La rival republicana en las primarias, Nikki Haley, también parece llevar su ritmo en la recaudación. A pesar de la retirada de un donante, los multimillonarios hermanos Koch (que abandonaron a la candidata tras su fracaso en su propio estado), la exgobernadora de Carolina del Sur asegura que su campaña ha recibido 11,6 millones de dólares en el mes de febrero. En el caso de Trump y Biden, como la mayoría de su recaudación proviene de comités conjuntos de recaudación de fondos, no tienen que presentar informes hasta abril. Pero en el 2023, solo en minutas legales, Trump se gastó más de 46 millones de euros, una cifra que asumieron los comités que lo respaldaban.

Súpermartes

Lo más curioso de esta situación es que a pesar de los problemas legales, la falta de liquidez y sus muchas preocupaciones económicas, Donald Trump se perfila como favorito para el famoso Súpermartes, que tendrá lugar el próximo 5 de marzo, cuando se celebran primarias en 15 estados y la Samoa Americana, con 854 delegados en juego de 2.429. Es decir, ese día se reparte el 72% del premio, por lo que hay muchas posibilidades de que esa misma noche, si Donald Trump vence y aumenta los 110 delegados con los que cuenta ya, se proclamaría único candidato republicano. Entonces sí podrá empezar a recoger dinero con el Comité Nacional Republicano, que el pasado martes informó de que a finales de enero había disponible $8,7 millones de dólares en sus arcas. Sin embargo, Trump ya tiene tras él un importante y poderoso PAC (Political Action Committe), en español Comité de Acción Política, y es MAGA inc. Este grupo terminó enero con $10,7 millones dólares disponibles.

Mientras tanto, entre los republicanos ha comenzado a aumentar la preocupación de que su posible candidato ganador se esté gastando demasiado dinero político en sus asuntos legales. Así de claro lo planteaba en declaraciones al diario "The Washington Post" el senador republicano Lindsey Graham, por Carolina del Sur. ¨Necesita recaudar dinero. Mire lo que están planteando los demócratas. Le dije que aquí van a vaciar la arcas, es una de las cosas que me preocupa¨, dijo esta semana. También hay temor de que una mala gestión de los fondos de campaña lleve a una situación similar a la que se vivió en las elecciones del 2020, cuando los republicanos tuvieron que retirar anuncios de televisión durante algún tiempo por una crisis de liquidez.