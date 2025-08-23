Un aparcamiento, sancionado con 12.000 euros en Reino Unido: le subía el precio a los conductores que tardaban en pagar

En un hito jurídico significativo, una compañía británica de parking ha sido obligada a desembolsar cerca de 12.000 euros a una organización benéfica tras perder un pleito judicial contra una usuaria, Hannah Robinson. El conflicto surgió por la polémica “regla de pago de cinco minutos” de Excel Parking, que sanciona a conductores por no abonar la tarifa en ese breve lapso al utilizar sus instalaciones, específicamente en un aparcamiento de Darlington, Inglaterra.

Excel Parking, previamente condenada en un caso similar, intentó apelar la decisión sin éxito, viéndose forzada a realizar el pago a caridad. A pesar de las resoluciones judiciales y las críticas de miembros del Parlamento, la empresa mantuvo su postura de que Robinson había incumplido sus normas, un protocolo que finalmente fue cancelado por el sector de aparcamientos privados.

Un caso paradigmático de justicia

La mujer, quien recibió demandas de pago desde los 18 años, inicialmente cumplió con algunas sanciones. Sin embargo, cuando se le exigió abonar una cantidad monetaria tan grande, decidió enfrentar la situación. Con el apoyo de su abuela, buscó asesoramiento legal, encontrando en la firma de abogados Keidan Harrison un aliado que le proporcionó representación gratuita.

Su objetivo principal era sentar un precedente y motivar a otros a defender sus derechos frente a prácticas abusivas. “Estoy inmensamente satisfecha de haber persistido y no haber afrontado esto en solitario”, declaró tras su victoria, destacando la importancia del apoyo colectivo.

Lynda Eagan, activista contra multas de aparcamiento, apoyó a Robinson y denunció: "Excel intentó intimidar a una adolescente, persiguiéndola incluso después de que ya había pagado miles en tarifas de estacionamiento".