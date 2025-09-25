El motivo por el que Trump ha sustituido el retrato de Joe Biden por un bolígrafo automático: "Va a ser polémico"

Donald Trump ha vuelto a la Casa Blanca, sin embargo, no parece dispuesto a dejar atrás su rivalidad con el candidato demócrata a reelección en los últimos comicios presidenciales, el expresidente Joe Biden. Aunque es común escuchar a Trump arremetiendo contra su predecesor, en esta ocasión ha vuelto a dar que hablar a raíz de la inauguración del 'Paseo de la Fama Presidencial'.

Se trata de un pasillo situado en el Ala Oeste del emblemático edificio, en el que figuran los retratos en blanco y negro de los últimos 47 los presidentes de Estados Unidos. Fue Margo Martin, asistente especial del presidente de asesora de comunicaciones, quien presentó la galería a través de un vídeo de X (anteriormente Twitter) en el que se puede ver el rostro de exmandatarios como George Bush, Barack Obama, e incluso el propio Donald Trump en dos ocasiones, en honor a su segundo mandato. No obstante, hay un aspecto que llama la atención. En el espacio que correspondería a Joe Biden, su fotografía ha sido sustituida por la imagen de una firma hecha con un bolígrafo automático o 'autopen', en lo que interpreta como un nuevo ataque a su antecesor.

¿Por qué Biden ha sido sustituido por un bolígrafo automático?

Donald Trump a menudo ha acusado al expresidente demócrata de no estar al tanto de qué firmaba durante sus años en el poder, asegurando que era su equipo el que realizaba la rúbrica en los documentos a través de un bolígrafo automático, similar al que aparece en la fotografía.

Como recurda la CNN, en junio el magnate llegó a ordenar una investigación sobre el presunto uso del autopen por parte Biden, al considerar que podría ser una prueba de su "deterioro cognitivo". En el memorando se instaba a comprobar si "ciertos individuos conspiraron para engañar al público sobre el estado mental de Biden y ejercer inconstitucionalmente las autoridades y responsabilidades del presidente".

Acusaciones que el propio Biden- a quien recientemente diagnosticaron cáncer de próstata con metástasis- calificó como falsas, afirmando: "Tomé las decisiones durante mi presidencia. Tomé las decisiones sobre los indultos, las órdenes ejecutivas, la legislación y las proclamaciones. Cualquier sugerencia de que no lo hice es ridícula y falsa".

El cambiazo del rostro de Biden por el autopen no ha pillado a muchos por sorpresa. El actual presidente estadounidense ya dio a conocer sus planes a principios de septiembre durante una entrevista con The Daily Caller. Entonces reveló que no todos sus antecesores recibirán el mismo trato, y en el caso de Biden anticipó que "colocaremos una foto del bolígrafo automático". "Esto va a ser muy polémico", agregó Trump.