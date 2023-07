Ascienden a cinco las víctimas mortales del tiroteo indiscriminado en Filadelfia en el que resultaron heridos dos niños

Al menos cinco personas murieron y otras dos resultaron heridas en la tarde del lunes después de que un hombre fuertemente armado abriera fuego en el suroeste de Filadelfia, la ciudad más grande del estado de Pensilvania. En principio, la Policía informó de cuatro fallecidos, todos ellos varones de edades comprendidas entre los 20 y los 59 años. Los dos menores heridos por los disparos, de 2 y 13 años, se encuentran estables tras ser trasladados de urgencia al hospital. En la mañana del martes, los agentes encontraron a la quinta víctima mortal del tiroteo en el interior de un edificio del barrio de Kingsessing.

Más Noticias EE UU Al menos cuatro muertos y ocho heridos en un tiroteo masivo en Filadelfia

La Policía acudió al lugar de los hechos escasos minutos después de escuchar los primeros disparos. “Cuando los agentes acudieron, identificaron y encontraron a algunas víctimas”, explicó en rueda de prensa la comisaria Danielle Outlaw. “Mientras recogían a las víctimas y las preparaban para su traslado al hospital, también oyeron múltiples disparos”. En la escena del crimen se encontraron aproximadamente 50 casquillos de bala usados, según la versión de las autoridades.

Los agentes persiguieron al tirador a pie mientras este seguía disparando en mitad de la vía pública contra personas y vehículos. Hacia las 20.40 hora local (00.40 GMT del martes), la Policía consiguió acorralar al sospechoso en un callejón. Una vez allí, se rindió y fue detenido sin provocar más incidentes. La comisaria Outlaw dijo que podría haber habido más víctimas de no haber sido por la rápida actuación policial. El hombre llevaba un chaleco antibalas con “múltiples municiones” y cargaba un rifle semiautomático ligero, una pistola y un escáner policial.

El presunto atacante, un hombre de 40 años del que no se ha revelado su identidad, no guardaría relación alguna con las víctimas y, al no haber un móvil claro, el tiroteo parece haber sido aleatorio. “En este momento, lo único que sabemos es que esta persona decidió salir de su casa y atacar a otras personas”, explicó la comisaria Outlaw, que dijo no tener “ni la más remota idea de por qué había sucedido esto”.

“Estamos sondeando la zona para averiguar todo lo que podamos: identificar a los testigos, identificar dónde están situadas las cámaras y hacer todo lo que podamos para averiguar el porqué de lo ocurrido”, añadió. En esta línea, el fiscal del distrito de Filadelfia, Larry Krasner, cree que se trata de un acto de violencia al azar: “A primera vista, parece tener las características de muchos tiroteos masivos aleatorios que se producen en Estados Unidos. No parece tratarse de un grupo de personas que se conocían muy bien”.

Krasner espera que en las próximas 24 horas se presenten cargos por homicidio múltiple y delitos con armas contra el presunto autor de los disparos. En cualquier caso, el varón de 40 años no fue el único sospechoso detenido en relación con el ataque. Las autoridades arrestaron a otra persona que pudo haber estado involucrada en la adquisición de un arma y que “devolvió el fuego en dirección al tirador”, según Outlaw.

El atentado de la víspera del Día de la Independencia se produjo un día después de que dos personas murieran y otras 28 resultaran heridas –la mitad de ellas, niños– en un tiroteo en Baltimore, en el estado de Maryland. La Policía sigue buscando allí a varios sospechosos que abrieron fuego durante una reunión anual de la comunidad. Además, otro tiroteo a última hora del lunes en Fort Worth, Texas, tras una fiesta local del 4 de julio dejó al menos tres muertos y ocho heridos.

Para la congresista estatal Joanna McClinton, representante del barrio de Kingsessing en la Cámara de Pensilvania, el tiroteo es “un recordatorio” para los legisladores de que deben permitir que Filadelfia establezca sus propias leyes sobre armas. “Las armas de asalto no deberían estar a la venta para cualquiera, son para los militares”, trasladó la líder demócrata, que ha sido testigo en los últimos años del auge de la violencia armada. Filadelfia registra más tiroteos mortales que ciudades mucho más grandes.

La cifra de homicidios en lo que va de año alcanza las 212. Por ello, el Gobierno de la ciudad ha desplegado una serie de medidas para capear la crisis, incluidas subvenciones para grupos comunitarios, programas de intervención en casos de violencia y toques de queda más tempranos. También ha demandado a la Cámara estatal, favorable a las armas, por adelantarse a su autoridad para promulgar leyes locales más estrictas, como la obligación de informar sobre las armas perdidas o robadas.

El tiroteo fue el último de al menos 343 incidentes ocurridos este año en todo el país, en los que cuatro o más personas resultaron heridas o muertas, de acuerdo con los datos de Gun Violence Archive. La organización ha documentado más de 600 tiroteos masivos en Estados Unidos en cada uno de los tres últimos años. Tras ser informado sobre el incidente en Filadelfia, el presidente Joe Biden dijo que había que hacer más “en todo Estados Unidos para hacer frente a la epidemia de violencia armada que está destrozando nuestras comunidades”.