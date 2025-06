Así se ha vivido el primer día del alto el fuego entre Israel e Irán: "Doce días de muerte y destrucción y de pronto, hemos terminado"

A las 5 de la mañana del martes diez millones de israelíes comenzaron a correr a los refugios, o permanecieron en ellos durante horas, por las seis andanadas de misiles balísticos lanzados desde Irán, en un fin de fiesta macabro antes de que entrara en vigor el alto el fuego sellado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

En estos últimos actos de violencia, también concedidos por Trump, quien enunció que había unas horas para que ambos países terminaran misiones que ya habían emprendido" y después se abstuvieran de atacar nuevamente, Israel continuó atacando diferentes objetivos en Irán e Irán lanzó misiles durante tres horas a Israel. Uno de ellos impactó directamente en un edificio residencial en la castigada ciudad de Beersheva, matando a cuatro personas, a tres de las cuales, madre, hijo y novia, el refugio antibombas en el que estaban no salvó.

Y de los edificios en ruinas en Ramat Gan, Tel Aviv, Haifa, Rehovot, Beersheva, Petaj Tikva, Nes Tsiona, Bat Yam, los casi 30 muertos en Israel, más de mil heridos y las 11.000 personas sin hogar, del olor a gasolina de los proyectiles, los rugidos hipersónicos de los misiles interceptores siendo lanzados, las explosiones en el cielo o en la tierra, el martes por la noche Israel cambió de escenario en el mismo día: de apocalíptico a casi normal.

El Comando del Frente Interno afirmó por la tarde, a pocas horas del desastre de la mañana, que al día siguiente se reabrirían las escuelas y los negocios, mientras en los telediarios los analistas y periodistas celebraban la victoria militar de modo unánime. Alguno se preguntó si el hecho de retrasar el programa nuclear iraní no era tan solo posponer el problema y quizás, el golpe tan duro a Irán les diera ahora mayor motivación para culminar el proyecto nuclear, pero solo alguno.

Max B., de 64 años, israelí nacido en Moscú, compraba comida para su perrita caniche blanca Adele en una tienda de mascotas en el centro de Tel Aviv. Le contaba a la dueña de la tienda que no pudo rescatar nada de su piso, él y su mujer y Adele se salvaron, todo el resto se fue. Ahora están desplazados en un hotel cercano a la tienda de mascotas. "No sé qué pensar, no sé qué decir", dice Max. "No sé si esta guerra era necesaria, no sé nada, solo que no me queda nada".

Adi, trabajadora en la tienda compartió con LA RAZÓN algo que se empieza a escuchar también: "¿Y ya está? Doce días de muerte y destrucción y de pronto, hemos terminado. Y lo terminan pactando la hora para el alto el fuego, Irán avisando a los americanos que retiren a sus soldados antes de atacar la base en Catar… siento que es un juego en el que somos peones y me pone muy mal". No obstante, más del 80 por ciento de los israelíes apoyan esta guerra y el momento en el que se emprendió.

Objetivos de la guerra

El portavoz del Ejército israelí, el general de brigada Effie Defrin, afirmó el miércoles que aún es prematuro evaluar los daños sufridos por el programa nuclear iraní tras la guerra.

"Cumplimos todos los objetivos de la operación, tal como nos habíamos definido, incluso mejor de lo previsto. Pero aún es prematuro determinarlo; estamos investigando los resultados de los ataques a las diferentes secciones del programa nuclear", declaró en una rueda de prensa. "La evaluación es que dañamos significativamente el programa nuclear y puedo afirmar que lo retrasamos años", concluyó.

Anoche, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, teniente general Eyal Zamir, dijo en la misma línea: "Hemos retrasado años el proyecto nuclear de Irán, y lo mismo ocurre con su programa de misiles".

El escalafón político lo confirma. Los rumores del día después de la ya apodada Guerra de los Doce Días, respaldados por informes de medios de comunicación como el Canal 12 y el ente de radio televisión estatal Kan, es que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, fortalecido a ojos de la opinión pública, emprenderá ahora negociaciones sobre la guerra en Gaza y los rehenes que aún permanecen allí. Son 53, de ellos se cree que solo 20 viven.

El analista ChaimLevinson señala que, con este proceso, el mandatario israelí tiene la vista puesta en la normalización de relaciones con Arabia Saudita, objetivo largamente codiciado por Netanyahu y que saltó por los aires con el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023.

Los planes de su gobierno para Gaza aún están por dirimirse o anunciarse, en un día en el que las autoridades sanitarias de Hamás afirmaron que al menos 74 palestinos murieron en Gaza, 33 de ellos en las inmediaciones de centros de reparto de suministros, Hamás acusa a Israel, el Ejército israelí no se pronuncia, y siete soldados israelíes murieron cuando su vehículo armado explotó por una bomba colocada por terroristas.