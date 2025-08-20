Israel exige liberar a todos los rehenes, frente al acuerdo parcial aprobado por Hamás

Israel exige la liberación de todos los rehenes que quedan en Gaza (20 vivos y 30 muertos) en línea con su política "coherente" al respecto, frente al acuerdo de liberar a parte de los cautivos aceptado por Hamás y sobre el que el gobierno israelí aún tiene que pronunciarse, informó este martes un alto responsable político israelí. La fuente explicó, en una declaración sobre las negociaciones para un posible alto el fuego en la Franja palestina, que "la política de Israel es coherente y no ha cambiado".

"Israel exige la liberación de todos los 50 rehenes, de acuerdo con los principios establecidos por el gabinete para poner fin a la guerra", añadió sobre los cinco puntos que el Gobierno israelí aprobó hace más de una semana junto a su plan de expandir la ofensiva en Gaza y ocupar su capital y otras zonas costeras, desplazando a más de un millón de personas al sur. "Estamos -añadió la fuente, que pidió anonimato- en la fase final de toma de decisiones de Hamás y no dejaremos a ningún rehén atrás".

Su declaración se produce cuando Egipto y Catar, mediadores entre Israel y Hamás, están en espera de la respuesta de Israel a la última propuesta de tregua, aceptada este martes por el grupo islamista.

Mientras que Israel lleva días oponiéndose a una tregua que no conlleve la liberación de todos los rehenes de una vez, con declaraciones explícitas al respecto del primer ministro, Benjamín Netanyahu, esa propuesta aprobada por Hamás recoge un alto el fuego de 60 días en el que se liberaría a parte de los rehenes.

Este martes, Catar aseguró que la propuesta aceptada por Hamás es "casi idéntica" a otras que Israel ya había acordado en anteriores ocasiones. "Todo lo que puedo afirmar es que casi el 98 % de lo acordado por los israelíes estaba contenido en esta propuesta reciente", dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores de Catar, Majed al Ansari, en una rueda de prensa semanal.

En cuanto a la propuesta, sólo comentó que "comienza con un alto al fuego provisional de 60 días, durante el cual se intercambiarán prisioneros (palestinos) y cautivos (en Gaza), así como con el reposicionamiento de las fuerzas de ocupación israelíes, además de la intensificación de la entrega de ayuda humanitaria".

Muertos en Gaza

Mientras tanto, la guerra de Israel ha dejado al menos 60 palestinos en los ataques israelíes del lunes en la Franja, 31 de ellos mientras esperaban el reparto de ayuda, informó este martes el Ministerio de Sanidad de Gaza en su recuento diario, en el que recoge datos de la jornada previa. A los hospitales de la devastada Franja de Gaza también llegaron el lunes, además de los 60 fallecidos, 343 heridos; 197 de los cuales fueron alcanzados cerca de los puntos de distribución de alimento, según las autoridades sanitarias del Gobierno de Hamás.

Con ellos, ya son 62.064 las personas asesinadas por Israel desde que comenzó la ofensiva en octubre de 2023, -entre ellos al menos 18.000 niños- y 156.573 el total de heridos, muchos con heridas de por vida y amputaciones. Según denunció hoy la UNRWA en X, desde que Israel rompiera de forma unilateral el alto el fuego en marzo hace cinco meses, más de 450 niños han sido asesinados cada mes, según los mismos datos.

Los hospitales de la Franja de Gaza también registraron el lunes tres nuevas muertes de ancianos (todos tenían más de 60 años) por inanición y desnutrición, lo que eleva el total de víctimas mortales por esas causas a 266 desde octubre de 2023, incluidos 112 niños.

Asimismo, el Ministerio de Sanidad de Gaza ha contabilizado al menos 1.996 muertos y más de 14.898 heridos entre quienes intentan obtener ayuda humanitaria en la desabastecida Franja; ya que las tropas israelíes tienden a disparar contra las aglomeraciones de gente o para dispersar a las miles de personas una vez se agota la comida.

La limitada entrada de alimento, debido al bloqueo israelí, agrava aún más la situación de una población de 2,1 millones de personas al borde de la hambruna, como denuncian de forma reiterada organizaciones humanitarias que ya califican la actual campaña bélica de "genocidio".