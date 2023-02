Camboya recupera 77 piezas de joyería robadas de monumentos centenarios

Las autoridades de Camboya indicaron este lunes que han recuperado en Reino Unido 77 piezas de joyería, incluidas coronas, collares y amuletos, que habían sido expoliadas de monumentos y templos centenarios del Imperio jemer (siglos IX-XV d.C.) e incluso más antiguos.

En un comunicado, el Ministerio de Cultura camboyano señaló que las piezas fueron devueltas en Londres por la familia del fallecido Douglas A. J. Latchford, un coleccionista británico responsable del expolio de decenas de obras camboyanas.

La colección, que llegó a Camboya el pasado viernes, incluye piezas de oro y otros metales preciosos como coronas, collares, pulseras, pendientes y amuletos, alguno de los cuales aparecieron en el libro "Khmer Gold: Gifts from the Gods" ("Oro jemer: Regalos de los dioses"), publicado en 2008 por Latchford y Emma C. Bunker.

"La repatriación de estos tesoros nacionales abre una nueva era de entendimiento y estudio sobre el Imperio de Angkor y su significado para el mundo", indicó la ministra de Cultura camboyana, Phoeurng Sackona.

El Ministerio afirmó que muchos de los objetos recuperados nunca han sido vistos en público y agradeció la ayuda del Gobierno británico.

La recuperación se produce tras un acuerdo alcanzado con la familia de Latchford tras el fallecimiento de éste en 2020 para la entrega de más de un centenar de obras y piezas expoliadas.

Las primeras cinco estatuas de piedra y bronce, incluida una escultura de arenista del dios Shiva, fueron entregadas a Camboya por la familia en septiembre de 2021.

En los últimos años, Camboya ha aumentado sus esfuerzos por recuperar las obras y piezas expoliadas durante décadas, principalmente durante el convulso régimen del Jemer Rojo (1975-1979) y años posteriores.

La mayoría de las piezas robadas pertenecen al antiguo Imperio jemer, una civilización hindú-budista que dominó grandes extensiones del Sudeste Asiático entre los siglos IX y XV y que construyó los impresionantes templos de Angkor, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Durante años, Latchford aseguró que salvó muchas esculturas y piezas de ser destruidas durante el Jemer Rojo, pero investigaciones posteriores demostraron que él estaba implicado en el expolio de decenas o incluso cientos de obras y murió tras ser acusado por la Fiscalía de Nueva York de tráfico ilegal de obras de arte camboyano.

Se cree que algunas de las obras expoliadas por Latchford terminaron en instituciones como el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, el Museo Británico y la Galería Nacional de Australia.

Tras años de investigaciones judiciales, la hija de Latchford, Nawapan Kriangsak, acordó en 2020 devolver a las autoridades camboyanas unas 125 figuras valoradas en unos 50 millones de dólares (unos 46 millones de euros) parte de la colección privada de su padre.

Desde 1996, más de más de 600 obras jemeres han sido recuperadas por Camboya de países como Estados Unidos, Japón, Francia, Suiza, Holanda, Australia, Reino Unido, Canadá, Dinamarca, Hungría, Noruega y China.