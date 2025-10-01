Ciudad de Gaza es cercada por tropas israelíes y el ministro de Defensa da un ultimátum para la total evacuación

“Esta es la última oportunidad para los residentes de Gaza que deseen desplazarse hacia el sur y dejar aislados a los terroristas de Hamás en la ciudad de Gaza, ante la actividad de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que continúan con toda su fuerza”, comunicó el ministro de Defensa israelí, Israel Katz. Y añadió que quienes permanezcan en la ciudad serán "terroristas y simpatizantes del terrorismo".

Dijo también que las tropas están tomando el control de la parte occidental del Corredor Netzarim, al sur de la Ciudad de Gaza, hasta la costa, “dividiendo Gaza entre el norte y el sur”.

“Esto reforzará el cerco alrededor de la ciudad de Gaza y todos los que salgan hacia el sur se verán obligados a pasar por los puestos de control de las FDI”, agregó Katz.

Previamente, el Ejército había anunciado que la carretera costera de Rashid en Gaza estaría cerrada a los desplazamientos hacia el norte a partir del mediodía.

El ministro también señaló que las tropas seguirán sus operaciones “hasta el regreso de todos los rehenes y el desarme de Hamás, con miras a poner fin a la guerra”.

Sus declaraciones se producen mientras Israel espera la respuesta de Hamás a la propuesta estadounidense de poner fin a la guerra, que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha aceptado.

En las últimas 24 horas Hamás registró 51 muertes en toda la franja por los ataques israelíes. Hamás no distingue civiles de combatientes, pero según las organizaciones internacionales fuera y dentro de Gaza, la mayoría de los muertos son civiles.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) afirmó el miércoles haberse visto obligado a suspender temporalmente sus operaciones en la ciudad de Gaza y reubicar a su personal debido a la escalada de hostilidades.

“El CICR seguirá esforzándose por brindar apoyo a la población civil en la ciudad de Gaza, siempre que las circunstancias lo permitan, desde nuestras oficinas en Deir al-Balah y Rafah, que permanecen plenamente operativas”, declaró en un comunicado, refiriéndose a las zonas más al sur de la Franja. La primera zona está bajo control de Hamás, la segunda, bajo la milicia de Abu Shabab, coordinada con Israel.