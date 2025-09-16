Familiares de rehenes protestan frente a la casa de Netanyahu contra la ofensiva terrestre en Gaza

Las familias de los secuestrados israelíes en Gaza han instalado este martes un campamento frente a la residencia del primer ministro, Benjamin Netanyahu, en rechazo a la ofensiva terrestre desplegada en la Franja, al considerar que pone en grave peligro la vida de los rehenes.

Los familiares, que en reiteradas ocasiones han manifestado su oposición al plan del Gobierno de tomar la capital gazatí, han exigido el regreso inmediato de todos los rehenes y el fin de la guerra, y han anunciado que permanecerán en el lugar hasta que "Netanyahu escuche e implemente la voluntad popular".

La decisión se produce después de que el Ejército confirmara el avance de tropas terrestres dentro de la ciudad de Gaza, tras semanas de intensos bombardeos contra la urbe y sus rascacielos residenciales, donde calcula que aún permanecen entre 2.000 y 3.000 milicianos de Hamás.

Las familias de los rehenes han recalcado que la incursión representa un riesgo inminente para los rehenes y han recordado que "el jefe del Estado Mayor también declaró que los secuestrados corren peligro de muerte y que los cuerpos de los fallecidos podrían desaparecer para siempre". Asimismo, han extendido un llamado a la población israelí a congregarse frente a la residencia de Netanyahu: "¡No podemos permitir que los rehenes y los soldados sean sacrificados!", han enfatizado, advirtiendo que realizarán manifestaciones diarias en el campamento.