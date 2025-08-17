La Guardia Revolucionaria iraní advierte de que “destrozará” a cualquier agresor

La Guardia Revolucionaria iraní ha advertido este domingo de que está “lista para destrozar a cualquier agresor y frustrar cualquier plan maligno” que amenace la seguridad y el futuro de Irán, en una clara referencia a Israel y Estados Unidos.

“Hoy, en la cima de una gloriosa experiencia, con una fe e imponencia multiplicadas, (la nación iraní) está preparada para destrozar el frente de cualquier agresor y frustrar cualquier plan maligno contra la seguridad y el futuro de su tierra”, ha advertido el cuerpo militar de élite en un comunicado con motivo del aniversario del regreso al país de los prisioneros de la guerra entre Irán e Irak en la década de 1980.

La Guardia Revolucionaria ha asegurado que se mantiene firme ante cualquier amenaza y conspiración de la “arrogancia y el sionismo”, en referencia a Estados Unidos e Israel.

Ayer, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán también advirtió de que Teherán dará una respuesta mucho más contundente a cualquier ataque futuro de EE UU o Israel. “Una vez más, advertimos firmemente al criminal Estados Unidos y al malicioso y brutal régimen sionista (Israel) de que abandonen las conspiraciones y la hostilidad contra un Irán poderoso e invencible”, declaró el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas en un comunicado. “En caso de cualquier error de cálculo o acción satánica, la contención que nos impidió realizar operaciones más amplias durante la guerra impuesta de 12 días ya no se aplicará”, alertó.

Estas advertencias llegan casi dos meses después de la guerra de 12 días entre Israel e Irán, en junio, que comenzó con bombardeos israelíes contra instalaciones militares, atómicas y civiles, y que causaron más de 1.000 muertos, entre ellos decenas de altos mandos militares y científicos nucleares iraníes.

Teherán respondió a esos ataques con el lanzamiento diario de misiles y drones contra territorio israelí, lo que provocó la muerte de 31 personas. EE UU también intervino en el conflicto el 22 de junio con bombardeos contra tres instalaciones nucleares de Irán, dos días antes del alto el fuego.

En represalia, la República Islámica lanzó un ataque con misiles contra la base aérea estadounidense de Al Udeid, en Catar.