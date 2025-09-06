Israel bombardea dos edificios de gran altura en 24 horas

Israel ha bombardeado este sábado otro edificio de gran altura (el segundo en 24 horas) en Ciudad de Gaza. Según el comunicado militar israelí, "terroristas de Hamás instalaron equipos de inteligencia y establecieron puestos de observación en el edificio para monitorear la ubicación de las tropas en la zona".

El movimiento del Ejército israelí responde a una nueva campaña de ataques aéreos para hacerse con el control total de la ciudad por la que dio órdenes de desplazamiento a residentes de varios barrios.

Además, las autoridades israelíes han anunciado la creación de una nueva zona humanitaria en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, abarrotada de desplazados gazatíes, que se suma a la ya existente en la zona costera de Mawasi.

Según el Ejército israelí, la nueva área "incluye infraestructura humanitaria vital, como hospitales de campaña, tuberías de agua e instalaciones de desalinización", además del suministro continuo de alimentos, medicamentos y suministros médicos coordinados con la comunidad internacional. También ha anunciado que controla ya el 40% de Ciudad de Gaza y que en los próximos días pondrá en marcha una campaña de bombardeos contra los últimos edificios de gran altura que permanecen en pie en la capital gazatí.