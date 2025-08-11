Marcos Jr.: "Una guerra por Taiwán arrastrará a Filipinas al conflicto contra su voluntad"

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., ha afirmado este lunes que una invasión de Taiwán por parte de China "arrastrará" al archipiélago "contra su voluntad al conflicto", reiterando una postura que ya expresó la semana pasada en la India y que hizo que Pekín acusara a Manila de "jugar con fuego".

"Inevitablemente, a pesar de nuestro ferviente deseo de evitar cualquier confrontación en cualquier lugar, la guerra por Taiwán arrastrará a Filipinas contra su voluntad al conflicto", ha declarado Marcos Jr. en una rueda de prensa.

Filipinas ha dado en los últimos meses señas de acercamiento a Taiwán, 50 años después de que ambas naciones pusieran fin a sus relaciones diplomáticas. El pasado abril, Marcos Jr. flexibilizó las restricciones sobre visitas oficiales a Taipéi y abrió la puerta a encuentros de miembros de ambos gobiernos con propósito económico.

Los comentarios de hoy del presidente filipino son una reiteración de sus declaraciones la semana pasada al medio indio Firstpost sobre Taiwán, donde residen unos 200.000 ciudadanos del archipiélago.

"La proximidad geográfica y las grandes poblaciones en el extranjero no son excusas para interferir en los asuntos internos de otros", dijo el pasado viernes el Ministerio de Exteriores chino. "No sé de qué están hablando, ¿jugar con fuego? Solo estaba exponiendo los hechos", replicó hoy Marcos Jr.

A las tensiones por el acercamiento entre Filipinas y Taiwán se suma el conflicto territorial entre Manila y Pekín por la soberanía de territorios en el mar de China Meridional, una región estratégica por donde transita aproximadamente el 30 % del comercio global, que alberga el 12 % de los caladeros mundiales y cuenta con potenciales reservas de petróleo y gas.

El secretario de Defensa del archipiélago, Gilberto Teodoro, subrayó hoy en un comunicado que Manila "no puede ignorar a China y sus acciones" y debe defender su "integridad territorial reconocida por casi todo el mundo". Estas tensiones territoriales a menudo se traducen en enfrentamientos entre embarcaciones de ambos países.

Este lunes, los guardacostas de Filipinas acusaron a navíos chinos de llevar a cabo "maniobras peligrosas" en un atolón disputado, que provocaron la colisión entre un buque de la guardia costera china y el Ejército de ese mismo país mientras "perseguían" un barco filipino.