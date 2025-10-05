Tres estados de la India prohíben la venta de jarabe para la tos tras la muerte de nueve niños

La India se encuentra inmersa en una crisis sanitaria tras la muerte de al menos nueve niños menores de cinco años, provocada por la ingesta de un jarabe para la tos contaminado con dietilenglicol (DEG), una sustancia altamente tóxica. Según ha podido saber la agencia AFP, el producto, fabricado por la farmacéutica Sresan Pharma, con sede en Tamil Nadu, fue retirado del mercado por orden de las autoridades sanitarias, luego de que los análisis confirmaran niveles peligrosos de DEG en el lote distribuido.

El compuesto químico, utilizado de forma indebida como sustituto de solventes farmacéuticos, puede causar insuficiencia renal aguda, convulsiones y la muerte, especialmente en niños, cuya vulnerabilidad metabólica los hace más susceptibles a intoxicaciones graves. Las autoridades de Madhya Pradesh, Tamil Nadu y Rajasthan han suspendido de inmediato la comercialización del jarabe y han iniciado controles estrictos sobre todos los productos de la compañía implicada.

Este trágico episodio no es aislado. En 2022, jarabes contaminados con DEG estuvieron vinculados a la muerte de más de 70 niños en Gambia, lo que pone de manifiesto fallos estructurales en los procesos de fabricación y supervisión de medicamentos líquidos en algunos lugares. La repetición de estos casos ha generado una fuerte presión sobre el sistema regulador farmacéutico del país.

Las investigaciones continúan abiertas para determinar el alcance exacto de la contaminación y los mecanismos que permitieron que el producto llegara al mercado. Mientras tanto, el Ministerio de Salud ha subrayado la urgencia de implementar muestreos rigurosos y análisis detallados para garantizar la seguridad de los medicamentos, especialmente aquellos destinados a la población infantil. Las familias afectadas y profesionales médicos exigen una respuesta firme y transparente que evite futuras tragedias.