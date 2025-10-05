Un muerto y 17 migrantes rescatados en la costa griega después de que se hundiese su embarcación

Un nuevo episodio en la crisis migratoria del Mediterráneo ha tenido lugar cerca de la isla griega de Lesbos, donde una embarcación migratoria se hundió, provocando la muerte de una mujer y el rescate de 17 personas, según ha podido saber AFP. La guardia costera griega, en coordinación con un helicóptero de Frontex, desplegó un operativo de emergencia que permitió localizar a los supervivientes junto a los restos de la nave. El cuerpo de la mujer fue trasladado al centro de salud de Plomari para la verificación oficial de su fallecimiento, según confirmaron las autoridades.

Este incidente vuelve a poner en evidencia la dramática realidad de los flujos migratorios en el mar Egeo, una región que ha sido escenario de múltiples tragedias desde la crisis de 2015. Aunque las llegadas a islas como Lesbos, Chios, Leros, Kos y Samos han disminuido notablemente en los últimos años, el riesgo persiste. La reducción se atribuye a acuerdos estratégicos entre Grecia y países vecinos, orientados a frenar las redes de tráfico humano y reforzar el control fronterizo.

En el contexto actual, las rutas migratorias se han desplazado hacia Libia, lo que ha reposicionado a Grecia, Italia y Malta como principales puntos de gestión de estos complejos flujos humanitarios. En respuesta, el gobierno heleno ha endurecido su marco legal, aprobando normativas que permiten la detención de migrantes hasta dos años por entrada irregular y hasta cinco años por estancia ilegal. Estas medidas han sido objeto de debate tanto dentro como fuera del país, en medio de un escenario europeo marcado por tensiones migratorias y desafíos humanitarios.

El operativo en Lesbos se suma a una larga lista de intervenciones en el Mediterráneo, donde las autoridades continúan enfrentando situaciones de emergencia que reflejan la fragilidad de las rutas migratorias y la urgencia de soluciones coordinadas a nivel regional.