Trump amenaza con "despidos masivos" de funcionarios federales si las negociaciones con los demócratas encallan

La administración Trump ha amenazado con iniciar despidos masivos de trabajadores federales si el presidente determina que las negociaciones con los demócratas del Congreso para poner fin al cierre parcial del gobierno "no van a ninguna parte".

Así lo afirmó este domingo Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, durante una entrevista en el programa State of the Union de la CNN, mientras el cierre gubernamental entraba en su quinto día consecutivo.

Hassett explicó que el presidente Trump y el director de presupuesto Russell Vought están "preparando todo y listos para actuar si es necesario, pero esperando que no tengan que hacerlo". El asesor económico manifestó su esperanza de que "cuando empecemos la semana, podamos conseguir que los demócratas vean que es sentido común evitar despidos así", aunque advirtió que si las conversaciones se estancan completamente, los despidos comenzarían inevitablemente.

El pulso político se intensifica sin avances visibles

El cierre del gobierno comenzó el 1 de octubre, inicio del año fiscal 2026, después de que los demócratas del Senado rechazaran una medida de financiación a corto plazo que mantendría las agencias federales operativas hasta el 21 de noviembre. Hasta el momento no se observan signos tangibles de negociaciones para resolver el enfrentamiento, creando un escenario de creciente incertidumbre para los funcionarios federales.

Los demócratas mantienen sus exigencias de una extensión permanente de los créditos fiscales mejorados para primas que ayudan a los estadounidenses a adquirir seguros médicos privados a través de la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Además, buscan garantías por escrito de que la Casa Blanca no intentará cancelar unilateralmente el gasto acordado, condiciones que hasta ahora han impedido un avance en las conversaciones.

El líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, criticó duramente el enfoque republicano durante una aparición en el programa Meet the Press de la NBC. "Lo que hemos visto es negociación a través de videos deep fake, la Cámara cancelando votas y, por supuesto, el presidente Trump pasando el día en el campo de golf. Eso no es un comportamiento responsable", afirmó Jeffries, reflejando la tensión bipartidista que caracteriza este cierre gubernamental.

Hassett reiteró que todavía veía una posibilidad de que los demócratas cedieran, evitando tanto un cierre costoso como los despidos de empleados federales amenazados por la administración, aunque el tiempo para alcanzar un acuerdo se reduce rápidamente.