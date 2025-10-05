Casi 1.000 personas atrapadas por una tormenta de nieve en el lado tibetano del Everest

Los esfuerzos de rescate continúan en la ladera oriental del Monte Everest, en el Tíbet, donde casi 1.000 personas quedaron atrapadas tras una intensa tormenta de nieve que bloqueó carreteras y aisló los campamentos turísticos, según medios estatales chinos.

Cientos de aldeanos locales y equipos de emergencia han sido desplegados para despejar el acceso a la zona, situada a más de 4.900 metros de altitud, informó Jimu News. Algunos turistas ya han sido evacuados, aunque las condiciones meteorológicas siguen dificultando las operaciones.

La nevada comenzó el viernes por la noche y se prolongó durante todo el sábado, según comunicados oficiales de la Compañía de Turismo del condado de Tingri, que suspendió la venta de entradas y el acceso al área escénica del Everest desde el sábado por la noche.

Mientras tanto, al otro lado de la frontera, en Nepal, las fuertes lluvias han provocado deslizamientos de tierra e inundaciones repentinas, dejando al menos 47 muertos desde el viernes, según la policía local. En el distrito oriental de Ilam, fronterizo con India, 35 personas fallecieron en deslizamientos separados. Además, nueve personas están desaparecidas tras ser arrastradas por las aguas y tres más murieron por la caída de rayos en distintas regiones del país.