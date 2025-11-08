Badajoz se convierte en pista alternativa de lujo: los jets privados del Web Summit no caben en Lisboa

El aeropuerto de Lisboa vive días de auténtica locura. Durante la celebración del Web Summit, el evento tecnológico más importante de Europa, decenas de jets privados se han visto obligados a aterrizar en Badajoz debido a la falta de capacidad en la capital portuguesa. Según informa el "Financial Times", los organizadores del evento reconocieron que el aeropuerto lisboeta no dispone de suficientes franjas horarias para atender el elevado tráfico de aeronaves privadas que acompaña cada año al encuentro. Algunos asistentes denunciaron que tuvieron que viajar más de dos horas por carretera para llegar hasta el recinto del evento.

“Hay escasez de franjas horarias para jets privados durante el Web Summit”, advirtieron los responsables de la organización, que recomiendan a los participantes volar en avión comercial ante la saturación del aeropuerto.

Desde que el Web Summit se trasladó de Dublín a Lisboa hace casi una década, el número de visitantes y empresas emergentes participantes se ha multiplicado. Este año, más de 1.000 startups exponen sus innovaciones en un encuentro que reúne a fundadores, inversores y responsables públicos.

Pero el éxito del evento ha traído consigo una nueva moda: volar en jet privado. “Es el nuevo Lamborghini”, comentó una fuente del sector citada por el "Financial Times". Varias compañías, como KlasJet, lanzaron campañas para ofrecer vuelos chárter personalizados al Web Summit con lemas como “Vuela de forma más inteligente a Lisboa”. Aun así, la falta de espacio aéreo ha frustrado las aspiraciones de exclusividad de muchos asistentes.

El problema no afecta solo a los empresarios. Más de 75 gobiernos han enviado delegaciones oficiales (algunas en aviones de Estado o incluso reales) para participar en la cita tecnológica. Esto ha incrementado la presión sobre las pistas lisboetas.

“Algunos invitados con aviones de gran tamaño han tenido que aterrizar en aeropuertos situados a más de dos horas de Lisboa, incluso en España”, confirmaron los organizadores, en referencia a Badajoz. La recomendación general ha sido clara: “usar vuelos comerciales” ante la imposibilidad de garantizar espacios de aterrizaje.

Un nuevo aeropuerto, pero no antes de 2034

El colapso del aeropuerto de Lisboa no es nuevo, dice el citado periódico. La capital portuguesa lleva años planeando un nuevo aeropuerto valorado en 7.000 millones de euros, cuya apertura está prevista para 2034. Hasta entonces, los problemas de saturación seguirán siendo habituales durante grandes eventos internacionales.

El empresario Matthew Prince, director ejecutivo de Cloudflare, criticó recientemente en la red X (antes Twitter) la situación, calificando el aeropuerto de Lisboa de “desastre”. Prince señaló que existen “dos bases militares abandonadas con el doble de pistas que LIS, que ni siquiera se permiten usar para vuelos privados”.