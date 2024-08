"Buscamos terroristas. Encuéntralos con nosotros", la original campaña de marketing de los espías alemanes

"Buscamos terroristas". Es el mensaje en uno de los carteles expuestos en el edificio del Servicio Federal de Inteligencia Alemana (BND) con el objetivo de reclutar nuevos talentos y darse a conocer como un potencial empleador.

Naturalmente, lo que buscan como empleados no son terroristas y esto lo aclaran en una segunda frase, en letra más pequeña, que dice "Encuéntralos con nosotros".

"Nuestro objetivo es aparecer en el radar de muchas más personas como un empleador atractivo. Muchos jóvenes talentos son adecuados para nosotros, y nosotros somos adecuados para ellos, pero aún no tienen al BND en su radar", dijo el presidente del Servicio Federal, Bruno Kahl, en un mensaje trasmitido por la oficina de prensa.

La campaña publicitaria, bajo el lema "Komm dahinter" traducido a español como “Descúbrelo”, ha llamado la atención desde marzo de más de 10 millones de internautas interesados en conocer más detalles sobre el servicio de inteligencia.

Según el diario alemán “Bild”, el proceso de solicitud dura 13 meses y cuesta al contribuyente bastante más de 100.000 euros por solicitante. El 40% de los solicitantes del nivel más alto exigido a los espías no superan el control de seguridad.

“Lo que la campaña ya ha logrado es darnos mayor visibilidad y hacernos más conocidos como un empleador atractivo”, respondió la oficina de prensa del BND a una pregunta de EFE.

Además aclaró que la publicidad aún está en curso y que la estrategia de empleo es a largo plazo.

Martin Heinemann, portavoz de prensa de la agencia, asegura que los anuncios con frases como “Imagínate que te busca el BND” o “Oficina en Berlín, operativo en todo el mundo", con un diseño llamativo, moderno y colorido atraen la atención de muchos visitantes y reciben comentarios muy positivos.

Como empleador, el BND ofrece 450 perfiles de trabajo diferentes y actualmente cuenta con 6.500 empleados, tanto hombres como mujeres y según Bild, más de 700 puestos están vacantes.

De lo confidencial a lo público

Esta es la primera campaña pública a escala nacional en la historia que presenta el servicio de inteligencia alemán.

A pesar de que la campaña no ha llevado consigo hasta el momento ninguna contratación, la agencia ha visto un aumento significativo en el número de seguidores y contactos en redes sociales, usuarios del sitio web y solicitudes recibidas.

Además cuenta con una fuerte presencia digital para llegar a su público objetivo, jóvenes de entre 18 y 24 años, su perfil de Instagram enfocado en carreras del BND, tiene un alcance promedio mensual de más de 700.000 cuentas.

Enseñar y contratar

La BND ofrece programas de formación de hasta tres años y busca reclutar a profesionales de diversas áreas. En la página web de la organización se cuenta el caso de una física identificada por Bettina D. que, antes de empezar su carrera en la BND, había trabajado en el CERN -uno de los centros de investigación más importantes del mundo- y había participado en la búsqueda del boson de Higgs.

"Durante un tiempo fue el trabajo más maravilloso. Pero los contratos de trabajo en el mundo científico suelen ser temporales y las posibilidades de desarrollo profesional limitadas. Por eso cuando un compañero me dijo que la BND buscaba físicos me informé, me presenté y fui contratada", explica.

"Al comienzo fue un choque cultural. Pasar del mundo científico internacional a un organismo fue algo extremo", agrega.

Pero ella aceptó el reto y vio que sus conocimientos y su experiencia eran útiles para la organización.

"Además siempre había sido aficionada a las novelas policiacas. Resolver casos complejos, buscar la pista decisiva, utilizar la informática y los algoritmos para ayudar a descubrir redes terroristas, identificar rutas de contrabando o incluso prevenir ataques concretos, estos son objetivos reales y significativos para mí", dijo.