Se presentarán cargos

Rusia detiene a un escritor y presentador gastronómico de televisión por difundir "noticias falsas" sobre el ejército

El motivo de la detención recae en los mensajes de Pável Siutkin, de 60 años, en su canal de Telegram

Soldados del Ejército ruso.
Soldados del Ejército ruso.Agencia AP
La Razón
  La Razón
Las fuerzas de seguridad rusashan detenido al escritor gastronómico Pável Siutkin por difundir noticias "falsas" sobre la actuación del Ejército ruso, según ha informado hoy el Comité de Instrucción (CI) ruso.

Según las autoridades, el motivo de la detención recae en los mensajes del escritor, de 60 años, en su canal de Telegram. "Siutkin fue llevado a la sede del Comité de Instrucción para el inicio de la investigación. Próximamente se presentarán cargos contra él y se le impondrá una medida cautelar", señaló el CI en un comunicado.

El detenido es autor de varios libros sobre la historia de la cocina rusa y soviética.

Siutkin apareció en el pasado en diversos programas gastronómicos en la televisión rusa y hace diez años representó a su país en la Expo de Milán.

