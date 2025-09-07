China realiza el mayor desfile militar de la historia y sorprende a todos los analistas internacionales

China ha exhibido su arsenal más moderno y capacidades de guerra avanzada durante un desfile militar de notable envergadura. Este evento conmemoraba el 80 aniversario de su victoria en la Segunda Guerra Mundial, sirviendo de plataforma para mostrar su rápido avance hacia un ejército altamente modernizado y conectado, con sistemas desde armas ligeras a misiles hipersónicos.

La parada militar evidenció la intención de Pekín de dotarse de una fuerza armada puntera, presentando armamento en todas las esferas bélicas. Se destacó el fusil de asalto mejorado QBZ-191, concebido para reemplazar al anterior QBZ-95. Este fusil, con un alcance efectivo de 800 metros, ofrece una precisión superior con ópticas.

Asimismo, se desvelaron tres vehículos blindados de calado: el carro Tipo 99B, el nuevo Tipo 100 y el vehículo de combate de infantería Tipo 100 (IFV). Estos, punta de lanza en la apuesta por una guerra terrestre digitalizada y en red, incluyen el Tipo 100, considerado el primer carro de cuarta generación con sistemas de protección activa y redes de datos en tiempo real.

China desvela un notable avance en su arsenal militar

Tras estas exhibiciones, desde Interesting Engineering informan que China presentó el PHL-16 (PCL-191), un lanzacohetes múltiple modular de largo alcance, comparable al HIMARS estadounidense, con capacidad para alcanzar más de 350 kilómetros. De manera de calado, Pekín exhibió por primera vez su disuasión nuclear estratégica en tierra, mar y aire, marcando el debut de la tríada nuclear completa, incluyendo misiles intercontinentales como el JL-3 y el DF-5C, este último con un alcance de más de 20.000 kilómetros.

Por otro lado, la exhibición de misiles hipersónicos fue un punto central, con cuatro nuevos antibuque de la serie YJ (YJ-15, YJ-17, YJ-19 y YJ-20). El YJ-17, con su configuración de “waverider”, puede realizar maniobras complejas para evadir defensas. También se presentó el DF-26D, apodado "Guam Killer", con 5.000 kilómetros de alcance, y el YJ-21, un misil balístico antibuque hipersónico con 1.500 kilómetros, apto para blancos de alto valor.

Además de los sistemas de ataque, el desfile puso énfasis en la guerra anti-drones, con un "triángulo de hierro" compuesto por misiles, láseres de alta energía y microondas de alta potencia. Esta combinación ofrece opciones contra amenazas no tripuladas. La capacidad de las microondas para neutralizar enjambres de drones es de especial interés. También se vieron drones furtivos GJ-11, helicópteros no tripulados navales y vehículos robóticos terrestres armados.