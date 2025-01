«El cierre de la frontera entre México y Estados Unidos es un gran negocio para los cárteles»

Las promesas de Donald Trump contra la inmigración no han tenido periodo de gracia. Literalmente, mientras pronunciaba sus primeras palabras como 47° presidente de los Estados Unidos en Washington, se cancelaban las citas para pedir asilo en la frontera con México. Y de forma simultánea, detenciones de inmigrantes sin documentos en varias ciudades de Estados Unidos. En los primeros días de la nueva era Trump, ya han cruzado a México varios centenares de los más de cuatro millones de mexicanos que no tienen la documentación necesaria para residir legalmente al norte de la frontera. El Gobierno de México construye a toda velocidad nueve centros de acogida en las principales ciudades fronterizas, dos de ellos, enormes albergues con capacidad para acoger hasta 5.000 personas.

Pero en la frontera no solo están los que llegan de vuelta sino los que todavía no han podido cruzar a Estados Unidos: muchos mexicanos que huyen de la violencia en estados como Michoacán, Guerrero, Jalisco, Guanajuato y de Colima, los cinco estados más golpeados por el narcoterrorismo, y también personas de otras nacionalidades que iban a solicitar asilo y han quedado atrapadas en México tras la toma de posesión de Trump.

«Clausurar de golpe CBP ONE -la aplicación para solicitar citas de asilo para ir legalmente a EE UU- ha sido un error, se debió hacer paulatinamente», asegura a LA RAZÓN el sacerdote Gregorio López Gerónimo, el padre Goyo, como le conocen todos y fundador de la asociación «Buen Samaritano» para ayudar a las víctimas del desplazamiento forzoso interno en el estado de Michoacán y del albergue «Pro Amore Dei» en Tijuana en Baja California.

«Hay gente que llegó a la frontera con una cita y en ese mismo momento te dicen que ya clausuró. El flujo migratorio sigue llegando. Cerrar de golpe el programa de asilo es un gran error. Es como si cierras una presa y no le das flujo al agua, va a pasarse por encima de la cortina, se va a desbordar y va a correr un gran riesgo», añade el padre Goyo. En estos momentos, hay una caravana de más de dos mil migrantes procedentes de países de Centroamérica y Venezuela que está recorriendo el centro de México rumbo a la frontera sin que nadie sepa cómo gestionarlo.

La frontera entre México y Estados Unidos es una torre de Babel de lenguas y nacionalidades. «Tenemos a gente de Ucrania, del Medio Oriente, de Irán, de Afganistán, ¡que no hablan el idioma! Es un desastre demográfico. ¡Qué no conozcas a nadie, qué no hables el idioma, que estés hacinado! Eres presa de todo tipo de vejaciones. Hay violaciones, droga. Es un infierno», describe el religioso. «Los albergues están saturados, no les cabe un alma más. Hacen falta víveres. La delincuencia organizada está haciendo su agosto. Los que están vendiendo drogas ahí van a ofrecerles, van a llevar su mercancía para que soporten las bajas temperaturas. Estamos ante una emergencia humanitaria. Necesitamos que la comunidad internacional despierte de su zona de confort», insiste el padre Goyo.

«Los migrantes van a buscar una solución», advierte el sacerdote michoacano. «Van a buscar el apoyo de la delincuencia para que los pasen a Estados Unidos. Hay cárteles que necesitan de esas mulas humanas para transportar la droga», cuenta y cita el caso reciente de un mexicano que «fue cruzado» por uno de estos grupos con una mochila cargada 20 kilos de cocaína o fentanilo, «quién sabe», para entregarlo en una dirección en California.

El escenario en el cruce «El Chaparral» en Tijuana se repite en Mexicali, también en Baja California. «La situación es muy caótica», cuenta a LA RAZÓN Altagracia Tamayo, fundadora del albergue Cobina Posada del Migrante y representante de los 16 albergues de asociaciones civiles de Mexicali, uno de los grandes pasos fronterizos entre Estados Unidos y México. «Los migrantes tienen que esperar y calmarse porque Estados Unidos no puede cerrar en su totalidad. Eventualmente volverán a dar asilo», intenta ser optimista la activista que ha visto los tira y afloja migratorios de las diferentes administraciones en Estados Unidos.

Sin embargo, en el futuro próximo no hay escenarios alentadores. Muchos de los extranjeros atrapados en México ya no pueden regresar a sus países: por ejemplo, Cuba les prohibiría el retorno y en otros casos salieron huyendo de situaciones donde su propia vida estaba en peligro como en Venezuela. Las propias leyes de migración mexicanas son muy restrictivas y los costes de las tasas de Instituto Nacional de Migración, altísimos. Los migrantes extranjeros tienen en su mayoría un permiso de solo unos días para cruzar México hasta pasar a Estados Unidos, estos salvoconductos van a empezar a caducar en breve y el Gobierno mexicano podría iniciar sus propias deportaciones.

Para los mexicanos retornados la situación es algo más prometedora. Algunos podrán regresar a sus ciudades de origen o empezar una nueva vida en algún lugar donde tengan familia o amigos. A pesar de que en las últimas semanas, desde que Trump amenazó con la deportación masiva, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum ha sido optimista (las remesas representan el 4,5 por ciento del PIB de México), la sensación es que las autoridades mexicanas están poco preparadas para recibir y ofrecer oportunidades reales en México a quienes han sido una fuente tan grande de apoyo e ingresos durante tantos años.