Las claves de la detención de Rodrigo Duterte, el "castigador" de los narcos que prometió acabar con la droga

La detención del ex presidente filipino Rodrigo Duterte por extralimitarse en su lucha contra el narcotráfico, ordenada por la Corte Penal Internacional y ejecutada este martes en Hong Kong, culina una investigación internacional sobre los asesinatos que se extendió por más de doce años.

Duterte volvió a estar en el centro de atención durante un viaje de fin de semana a Hong Kong, lo que desató especulaciones sobre si había entrado en exilio para evadir una inminente orden de arresto internacional. El domingo, fue el orador principal en un acto multitudinario de expatriados filipinos que llenaron el Southorn Stadium en el distrito de Wan Chai, agitando banderas y vitoreándolo.

Ahora, con 79 años y en delicado estado de salud, Duterte hacía campaña en favor de los candidatos al Senado de su partido para las elecciones de medio término del 12 de mayo en Filipinas. Aseguró estar al tanto de la orden de arresto emitida por la CPI en su contra debido a su campaña contra las drogas ilegales, que dejó miles de sospechosos muertos.

Nuevamente intentó justificar la brutal represión, recibiendo la ovación del público. Sin embargo, la policía lo arrestó al bajar del avión en el Aeropuerto Internacional de Manila en cumplimiento de la orden de la CPI.

¿Por qué Duterte era popular en casa pero condenado internacionalmente?

Duterte, exfiscal, congresista y alcalde durante mucho tiempo de la ciudad sureña de Dávao, forjó su imagen política con diatribas llenas de insultos contra las élites, la influyente Iglesia católica y Occidente. Era visto como un populista y defensor de los pobres, pero es más recordado por su enfoque despiadado contra el crimen, en particular el narcotráfico.

A comienzos del milenio, su represión policial en Dávao dejó aproximadamente 1,000 sospechosos, en su mayoría pobres, muertos en ejecuciones extrajudiciales. Un policía que participó en los asesinatos en Dávao y luego desertó de las filas de Duterte, declaró a Associated Press que hasta 10,000 sospechosos fueron ejecutados por escuadrones de la muerte formados por policías y civiles bajo sus órdenes.

Durante años, el número alarmante de muertes en la campaña represiva le valió apodos como “El Castigador” y “Duterte Harry”, en referencia al personaje de cine que mostraba poco respeto por la ley.

Los activistas de derechos humanos aseguraban que la gente temía testificar en su contra en los tribunales.

En 2016, Duterte ganó la presidencia con la audaz, pero fallida, promesa de erradicar el narcotráfico y la corrupción en un plazo de tres a seis meses, en un país cansado de los escándalos de crimen y corrupción.

"Todos ustedes, los que están en las drogas, hijos de puta, los voy a matar de verdad", dijo Duterte en un mitin de campaña en Manila en 2016. "No tengo paciencia, no tengo términos medios. O me matan o los mato a ustedes, idiotas."

Estados Unidos, la Unión Europea y otros gobiernos occidentales expresaron su preocupación por la campaña antidrogas, lo que llevó a Duterte a decirle al entonces presidente Barack Obama en 2016 "puedes irte al infierno", mientras amenazaba con "romper relaciones con EE.UU."

¿Qué cargos enfrenta Duterte ante la CPI?

La CPI inició una investigación sobre los asesinatos por drogas bajo Duterte desde el 1 de noviembre de 2011, cuando aún era alcalde de Dávao, hasta el 16 de marzo de 2019, calificándolos como posibles crímenes de lesa humanidad. Duterte retiró a Filipinas del Estatuto de Roma en 2019, en lo que activistas de derechos humanos consideraron un intento de eludir la rendición de cuentas.

El gobierno de Duterte intentó suspender la investigación del tribunal en 2021, argumentando que las autoridades filipinas ya estaban investigando los mismos crímenes, lo que, según ellos, privaba a la CPI de jurisdicción.

Sin embargo, en julio de 2023, los jueces de apelación de la CPI autorizaron la reanudación de la investigación y rechazaron las objeciones del gobierno de Duterte. Con sede en La Haya, Países Bajos, la CPI interviene cuando los países no pueden o no quieren juzgar a sospechosos de los crímenes internacionales más graves, incluidos el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad.

El presidente Ferdinand Marcos Jr., quien sucedió a Duterte en 2022 y mantiene una amarga disputa política con él, decidió no reincorporar a Filipinas a la CPI. Sin embargo, su gobierno afirmó que cooperaría si la corte internacional solicitara a la policía internacional detener a Duterte mediante una Notificación Roja, que permite localizar y arrestar temporalmente a un sospechoso de crímenes graves.

China, que controla Hong Kong, y Filipinas no son miembros de la CPI, pero ambos pertenecen a Interpol. La corte internacional podría emitir una orden de arresto para Duterte a través de Interpol.

Un prominente político filipino involucrado en el caso ante la CPI dijo a AP el fin de semana que la corte ya había emitido una orden de arresto contra Duterte a través de Interpol. Habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del tema.

Ni la CPI ni Interpol han confirmado oficialmente la emisión de la orden de arresto.

¿Qué pasará con Duterte?

En su discurso del domingo ante la multitud de trabajadores filipinos en Hong Kong, Duterte volvió a justificar su violenta campaña antidrogas, alegando que protegió a los filipinos.

Duterte ha negado haber autorizado ejecuciones extrajudiciales, aunque en múltiples ocasiones amenazó públicamente con matar a presuntos narcotraficantes cuando estaba en el poder.

"¿Cuál fue mi pecado?", preguntó en Hong Kong. "Hice todo en mi tiempo para que los filipinos tuvieran un poco de paz y tranquilidad."

Aseguró estar preparado para ir a prisión, pero en tono de broma pidió a la multitud hacer donaciones para construir un monumento en su honor, sugiriendo que lo mostrara con un arma en la mano.

Duterte había anunciado su retiro de la política tras su turbulenta presidencia en 2022. Sin embargo, en otro cambio de postura, se registró para postularse como alcalde de Dávao en las elecciones de mayo, con uno de sus hijos como candidato a vicealcalde.

En Dávao, las autoridades desplegaron fuerzas policiales adicionales en el aeropuerto internacional y establecieron más puntos de control, con el argumento de estar preparadas ante cualquier contingencia de cara a las elecciones de medio término. El gobierno de Marcos afirmó que, en caso de que la detención de Duterte desate disturbios, tiene la capacidad de manejarlos con destreza.