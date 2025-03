Colonos israelíes apalizan al cineasta palestino Hamdan Ballal, ganador de un Oscar por 'No Other Land'

El cineasta palestino Hamdan Ballal, ganador de un premio Oscar por el documental 'No Other Land' en la edición de este año, ha sido agredido este lunes por colonos israelíes en Masafer Yatta, en Cisjordania, según ha denunciado el codirector de la cinta, el israelí Yuval Abraham. Tras el ataque, fue trasladado en una ambulancia, pero militares israelíes le detuvieron y ahora se encuentra en paradero desconocido.

"Un grupo de colonos acaba de linchar a Hamdan Ballal, codirector de nuestra película 'No Other Land'. Han atacado su casa, le han golpeado por todo el cuerpo y tiene heridas en la cabeza y el vientre. Sangra", ha relatado Abraham en su cuenta en X. "Los militares han invadido la ambulancia que llamó y se lo han llevado cuando estaba sangrando. No sabemos nada de él desde entonces ni si está recibiendo tratamiento médico ni qué le está pasando", ha añadido.

Abraham ha publicado posteriormente un vídeo en el que se ve a un individuo enmascarado atacando a activistas extranjeros. "El colono enmascarado que se ve en el vídeo forma parte de la turba que atacó el pueblo de Hamdan. Han seguido atacando a activistas estadounidenses, rompiendo su coche con piedras. Seguimos sin saber dónde está Hamdan", ha explicado.

El periodista israelí ha republicado un mensaje en X del periodista palestino Basel Adra, también codirector de 'No Other Land', quien relata la situación en la casa de Hamdan. "Estoy con Karam, el hijo de 7 años de Hamdan, junto a la sangre de Hamdan, en su casa, después de que los colonos le dieran una paliza (...). Así es como borran Masafer Yatta", ha relatado.

El documental está dirigido por cuatro directores, Ballal, Adra, Abraham y Rachel Szor y refleja la situación de Adra, residente de Masafer Yatta, una aldea palestina situada en el extremo sur de Cisjordania. La cinta, galardonada en la categoría de Oscar al mejor documental de larga duración, refleja la destrucción de la localidad a manos de las fuerzas israelíes, la falta de oportunidades y el riesgo de expulsión de sus tierras.