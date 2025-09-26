Retiran en Francia unas tortillas de patatas precocinadas de una marca española tras dos casos de botulismo

Las autoridades sanitarias francesas anunciaron el retiro de varias referencias de tortillas producidas por un grupo español, tras la confirmación de dos casos de botulismo en la región de Bretaña. La medida responde a la detección de un riesgo sanitario tras la aparición de intoxicaciones y la investigación epidemiológica en curso.

Los análisis realizados por el Centro Nacional de Referencia de Botulismo del Instituto Pasteur confirmaron la presencia de la bacteria en restos de la tortilla consumida por uno de los afectados. La Dirección General de la Alimentación francesa (DGAL) compartió la información con las autoridades españolas para identificar los productos implicados.

Las tortillas afectadas se comercializaban en establecimientos de gran distribución, específicamente las tortillas con cebolla de 500 g y las tortillas frescas con cebolla 500 g y tortillas frescas naturales 500 g. El comunicado aclara que otras referencias de tortillas del grupo no están incluidas en esta operación de retiro.

Sintomas y como detectar el botulismo

Las autoridades señalaron la importancia de consultar rápidamente con un médico ante la aparición de signos compatibles con botulismo, como alteraciones visuales, dificultades para hablar o tragar, y debilidad muscular. La enfermedad suele manifestarse entre 12 y 72 horas tras la ingestión del alimento contaminado.

Los síntomas pueden comenzar con problemas digestivos (dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea), seguidos de afectación ocular y neurológica. En casos graves, puede provocar riesgo de atragantamiento, sequedad oral y parálisis muscular. El botulismo es causado por una toxina producida por la bacteria Clostridium botulinum.

Aunque el botulismo es raro, se trata de una enfermedad grave. La mayoría de los pacientes que reciben atención inmediata se recuperan sin secuelas, si bien el tratamiento y la convalecencia pueden prolongarse varios meses.

La respuesta sanitaria incluye la retirada de las referencias señaladas, la colaboración transfronteriza entre las autoridades francesas y españolas, y la comunicación a la población para que devuelva los productos afectados o consulte a un profesional sanitario ante cualquier síntoma. Las autoridades continuarán proporcionando información a medida que avance la investigación.