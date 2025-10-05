Intentan incendiar una mezquita con personas dentro en un presunto ataque de odio en Reino Unido

Un grupo de hombres encapuchados atacó la entrada de una mezquita en Phyllis Avenue, Peacehaven, desatando un incendio premeditado que generó alarma en la comunidad local. La policía de Sussex confirmó que el suceso está siendo investigado como un posible delito de odio, aunque no se produjeron víctimas personales.

El ataque ocurrió poco después de las oraciones vespertinas, cuando varios individuos rociaron líquido inflamable en el acceso principal y sobre un vehículo estacionado, provocando su posterior combustión. Testigos afirman que varios fieles se encontraban dentro del templo en el momento del ataque, lo que incrementa la gravedad del incidente.

Un voluntario relató cómo los atacantes rociaron gasolina en la entrada y arrojaron un objeto incendiario, causando una explosión que alcanzó la fachada del centro religioso y destruyó el vehículo. El presidente de la comunidad, un hombre de unos 60 años, logró escapar segundos antes de que el coche quedara reducido a escombros.

Los servicios de emergencia fueron alertados cerca de las 21:50, interviniendo rápidamente para controlar el fuego. La mezquita anunció su cierre temporal a través de su cuenta de Instagram, mientras se evalúan los daños. Sussex Police destacó que, pese a la magnitud del ataque, no hubo heridos.

La detective superintendente Karrie Bohanna hizo un llamamiento público, solicitando colaboración ciudadana y pidiendo que cualquier persona con información o grabaciones se comunique con las autoridades para facilitar la investigación.

Las fuerzas de seguridad han reforzado la presencia policial en la zona, organizando patrullas adicionales para proteger otros centros de culto. Sussex Police reafirmó su política de tolerancia cero ante los delitos de odio, subrayando que no permitirán manifestaciones de intolerancia en el condado.

La investigación sigue activa, con análisis de pruebas y revisión de imágenes de seguridad para identificar a los responsables.