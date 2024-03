Corina Machado rechaza hacer "ticket" electoral con Manuel Rosales en Venezuela

Una jugada dejó definitivamente fuera de la luchar electoral en Venezuela a la líder opositora María Corina Machado. La ganadora de las primarias de octubre no pudo sacudirse la inhabilitación impuesta por el régimen de Nicolás Maduro y acordó con los partidos opositores habilitados para inscribir candidaturas postular a la profesora Corina Yoris. Pero el Gobierno tampoco permitió su inscripción sin una razón legal.

El lunes por la noche, llegado el final del plazo, el gobernador de Zulia, Manuel Rosales, se apuntó como candidato con su partido Un nuevo Tiempo, que pertenece a la misma plataforma opositora. Ayer, Machado se negó a darle su espaldarazo y calificó como «burdo» el proceso de candidaturas. «Mi candidata es Corina Yoris», recalcó. Enfatizó que «las decepciones y traiciones se convierten en lecciones para seguir», y que hay acciones políticas que desconocen «el mandato» surgido de las primarias. «Nosotros no nos vamos a salir de la ruta electoral», apuntó al decir que las decisiones sobre apoyos se darán «día a día».

Rosales, de 71 años, aseguró que intentó inscribir a Yoris «hasta el último minuto», pero, visto el impedimento, decidió anotar su nombre. «No vengo a sustituir a nadie, ni a quitar el liderazgo. Vengo a reconstruir a Venezuela, sin odios», enfatizó el gobernador del petrolero Estado Zulia. «No nos rendimos ante Maduro».

Rosales, uno de los 12 aspirantes ahora candidatos, ya compitió por la presidencia venezolana en 2006 frente a Hugo Chávez, cuando apenas sumó el 20%, en los tiempos de mayor popularidad del fallecido «comandante».

Su carrera política ha estado centrada en Zulia. Allí fue alcalde dos veces de la capital, Maracaibo, y luego fue gobernador hasta que debió huir al exilio, acusado de conspiración por Chávez en 2009. El primer cargo lo heredó su esposa, Eveling Trejo, y la gobernación la asumió su delfín, Pablo Pérez, ambos por ganar elecciones como representantes de Rosales.

Tras seis años en el exilio en Perú, regresó al país y fue encarcelado en 2015. Fue liberado y la inhabilitación política en su contra por corrupción fue levantada en 2017 gracias a una negociación con el chavismo. Entonces se presentó nuevamente como gobernador de Zulia después de que el opositor Juan Pablo Guanipa ganara las elecciones, pero no tomó posesión por impedimentos del propio Gobierno. Perdió. En 2021, lo intentó de nuevo y ganó. Su partido es el único en la alianza opositora que no ha sido intervenido judicialmente ni anulado por la autoridad electoral. Se inscribe en la línea de la socialdemocracia moderada. No participó en las primarias opositoras, pero reconoció el triunfo de Machado.

Este martes, Rosales brindó un reconocimiento a Machado, pero dijo que su partido no iba a optar por la abstención ni iba a perder la oportunidad de ofrecer una alternativa a los electores. Machado ya había advertido una hora antes que «lo que advertimos durante muchos meses terminó ocurriendo: el régimen escogió a sus candidatos».

Además de Maduro y Rosales, se presenta el exrector electoral Enrique Márquez, que integró la plataforma unitaria pero ahora se dice independiente, junto a otros nueve candidatos que se presentan como antichavistas, aunque son tachados por la oposición tradicional como «colaboracionistas» del partido oficialista.