Crean patrullas ciudadanas en Marsella contra las molestias nocturnas: "La gente está harta y esto corre el riesgo de empeorar"

Al norte de la ciudad francesa de Marsella, un movimiento ciudadano emerge como respuesta a las crecientes molestias nocturnas que los vecinos sufren cada noche. Hartos de la pasividad institucional, los han decidido tomar cartas en el asunto de su seguridad, organizando patrullas para restablecer la paz durante sus noches.

El diario francés Le Figaro contactó con Frederic Pintanel, secretario general de Comité de Interés de Barrio (CIQ) del distrito de Marsella. "Cuando tienes música sin parar, gente haciendo barbacoas o tocando el claxon, llega un momento en que pierdes los nervios", argumenta.

"El problema está ahí y esta adquiriendo proporciones importantes. La gente está harta y esto puede empeorar", continua comentado. Según informó el medio francés La Provence, varios residentes de la residencia Parade Hauste habrían formado una 'brigada' ciudadana que actúa durante la noche para ahuyentar a aquellos que molestan.

"En la Parade hay unas vistas magníficas de toda la ciudad, hace varios años que la gente viene por la noche, pero la situación se ha ido agravando últimamente", continúa Pintanel. "El problema no es que la gente se reúne, sino la falta de civismo y agresividad. Las brigadas están formadas por gente en coche que le va pidiendo a lo que están allí desalojen. Me temo que algún día alguien acabará perdiendo los nervios", lamenta.

El papel de las autoridades

Esto es un hecho conocido por las autoridades de la zona y el subprefecto Yannis Bouzar, que se reunió con los representantes de la residencia por los problemas de carreras ilegales que hay en el barrio. "Estas prácticas son objeto de vigilancia diaria por parte de las fuerzas del orden y son conocidos y se tratan con el mayor rigor para garantizar la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos", manifiesta la policía.

"La presencia en la vía pública cuando no hay molestias no es ilegal. Sin embargo, cuando se observan comportamiento incívicos y perturbadores es imprescindible avisar a las fuerzas del orden para intervenir de forma adecuada", continua comentando.

Remata argumentando que "los habitantes no tienen ni tendrán la función de sustituir a las fuerzas del orden, porque solo ellas tienen el uso legítimo de la fuerza para garantizar la seguridad pública. El diario Le Figaro destaca por último que la policía municipal ha reforzado las patrullas en la zona afectada.