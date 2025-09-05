Cuatro excursionistas que consumían setas alucinógenas piden un rescate tras un viaje "alucinante" en la montaña

Cuatro excursionistas fueron rescatados el pasado 29 de agosto en las montañas Catskill, Nueva York, después de perderse mientras se encontraban bajo los efectos de hongos alucinógenos. El grupo, después de ingerir sustancias psicodélicas, contactó a los servicios de emergencia a las 5 de la madrugada mediante un mensaje por satélite, informando que estaban perdidos y que uno de ellos experimentaba un "viaje alucinante" experimentando una euforia debilitante que dificultaba la movilidad y la orientación.

Más tarde, con la colaboración del Departamento de Bomberos y el servicio de ambulancia, los guardabosques lograron encontrar al grupo de excursionistas. Además de perderse, habían extraviado sus llaves, por lo que fueron trasladados a su alojamiento. Al día siguiente, lograron recuperar sus pertenencias que se habían quedado ocultas bajo un tronco entre la vegetación.

Según el comunicado de prensa conjunto de la Policía Estatal de Nueva York y el Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York, los excursionistas se refugiaron cerca de un sendero interconectado con alturas que oscilan entre 335 y 890 metros y con varios acantilados y caídas abruptas.

Los hongos psilocibios contienen psilocibina, un compuesto alucinógeno que puede provocar efectos variados, desde euforia hasta alucinaciones. En el mismo comunicado se advierte que su consumo en entornos como las montañas puede ser peligroso, debido a la combinación de efectos psicológicos intensos y riesgos naturales en el terreno.