Investigación
Seis personas son acusadas de terrorismo en Reino Unido por apoyar a grupos palestinos
La Policía recomienda que las protestas se ralicen pacíficamente y sin vulnerar las leyes
Seis personas han sido acusadas de delitos de terrorismo como parte de una investigación de la Policía Antiterrorista (CTP) sobre una presunta actividad vinculada al grupo proscrito Palestine Action, informan medios internacionales. Fueron imputadas por varios delitos de fomento del apoyo a una organización terrorista proscrita, como parte de una investigación dirigida por el Comando Antiterrorista de la Met.
Los cargos, autorizados por el Servicio de Fiscalía de la Corona, se relacionan con reuniones públicas en apoyo de Acción Palestina celebradas en Londres, Manchester y Cardiff entre el 12 de julio y el 9 de agosto de 2025, así como con una reunión prevista para mañana en Londres. Los cargos también se refieren a 13 reuniones organizadas y celebradas en Zoom entre el 17 de julio de 2025 y el 21 de agosto de 2025.
La superintendente detective jefa Helen Flanagan, jefa de operaciones del Comando Antiterrorista, dijo: “Los seis cargos de hoy, así como el hombre acusado en Escocia, surgieron como resultado de una investigación proactiva sobre una actividad sospechosa vinculada a Palestine Action. Si bien no podemos comentar más sobre estos casos específicos ahora que han sido imputados, quiero reiterar que existen posibles consecuencias graves para quienes sean declarados culpables de un delito en virtud de la Ley Antiterrorista. Por lo tanto, insto a quienes estén considerando mostrar apoyo público a Acción Palestina, o incluso a cualquier otro grupo proscrito, a que lo reconsideren. Sabemos que hay una gran fuerza de sentimiento hacia la situación en Palestina y miles de personas han podido y siguen pudiendo expresar sus opiniones a través de protestas y manifestaciones, sin violar las leyes antiterroristas".
“Acción Palestina está claramente proscrito como grupo terrorista, y quienes muestren apoyo a este grupo en particular, o alienten a otros a hacerlo, pueden esperar ser arrestados, investigados y procesados”, subrayó.
