Cumbre europea de Granada, en directo: última hora del Consejo Europeo y la ampliación de la UE

Los líderes de los Veintisiete se reúnen este viernes en Granada para debatir sobre asuntos clave para el futuro de la UE, entre ellos la ampliación, el problema migratorio y la autonomía estratégica. Después de que la víspera se celebrara el tercer encuentro de la Comunidad Política Europea, que engloba a los países de la UE y a la mayoría de europeos que no forman parte de ese grupo, los jefes de Estado y de Gobierno del club comunitario se han citado para avanzar en su reflexión sobre los retos conjuntos que tienen por delante. Se trata de una cumbre informal, por lo que no tiene capacidad decisoria sobre las cuestiones que se van a abordar, pero sí se espera la firma de una declaración sobre ellas. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, actuará de nuevo como anfitrión al ostentar España la presidencia semestral del Consejo de la UE y espera que Granada sea un punto de inflexión en las decisiones que deberá tomar más adelante la UE ante las cuestiones que estarán presentes en las conversaciones. La ampliación es una de ellas, y aunque no se espera nada concreto al respecto, sí se confía en un impulso que vaya tomando forma para que se convierta en realidad la aspiración de varios países de adherirse a la UE.