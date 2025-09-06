Descubre la localización de su barco robado en internet y organiza una trampa que acaba en manos de la Policía

Un vecino de Padua, en Italia, logró recuperar su barco un año después de haber sido víctima de un robo. El hombre, que había perdido la esperanza de volver a verlo, dio con la embarcación en una página de compraventa de internet, donde aparecía anunciada por un joven de 20 años.

La sorpresa llegó cuando, al revisar las imágenes y la descripción del anuncio, comprobó que se trataba exactamente del mismo barco que le habían sustraído en agosto de 2024. Decidió entonces contactar con el vendedor y acordar un encuentro en persona para conocer más detalles sobre la supuesta venta.

La cita se produjo el pasado 28 de agosto en una nave industrial de Ponte San Nicolò. Allí, el propietario confirmó que la embarcación era la suya y avisó de inmediato a la Policía, que se desplazó hasta el lugar para esclarecer la situación. El joven, incapaz de presentar documentación alguna que acreditara la propiedad del barco, fue detenido en el acto. La embarcación fue incautada y posteriormente devuelta a su legítimo dueño.

Ahora, el detenido se enfrenta a un cargo de robo. En caso de confirmarse los hechos, la pena prevista en el Código Penal italiano contempla hasta un año de prisión o una multa de 309 euros.