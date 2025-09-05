Dos detenidos en Francia que escondían un botín de 10 millones de euros en joyas en sus calzoncillos

La policía francesa interceptó en la estación Gare de Lyon de París a dos sospechosos que portaban joyas y relojes de alto valor económico ocultos en los calzoncillos. El material recuperado podría estar valorado en torno a los 10 millones de euros, según la estimación inicial de las autoridades.

Entre las piezas incautadas había una Rolex, varios collares, pendientes y anillos con piedras preciosas, todos presuntamente sustraídos de una vivienda en Suiza. La magnitud del hallazgo ha generado gran repercusión mediática en Francia.

Las autoridades francesas han señalado que los objetos podrían coincidir con denuncias de robo previas en Suiza. El hallazgo no solo llama la atención por el valor de las piezas, sino también por la manera en que estaban ocultas, lo que evidencia cierta planificación por parte de los detenidos.

La intervención policial se produjo durante un control rutinario a pasajeros. Los agentes revisaron minuciosamente a los dos hombres y hallaron, además de los relojes y las joyas, una herramienta de corte que podría estar vinculada con la preparación del robo.

Los detenidos fueron puestos a disposición judicial e imputados por robo en banda. Permanecen en prisión preventiva mientras continúa la investigación. La Fiscalía de París se ha hecho cargo del caso, con el objetivo de esclarecer el origen exacto de las piezas y confirmar si forman parte de una red organizada transnacional.

Las autoridades trabajan también para determinar si los objetos incautados coinciden con otras denuncias de robo. Los peritajes sobre los relojes, collares, pendientes y anillos permitirán valorar con precisión el botín y reconstruir las circunstancias del hurto.

El caso ha despertado gran interés por la espectacularidad del hallazgo y por la forma en que se descubrieron las joyas. Los investigadores destacan que la coordinación y rapidez de la intervención fueron clave para evitar que los objetos de lujo desaparecieran.

Mientras tanto, la investigación sigue abierta. Se espera que en los próximos días se aporten más detalles sobre la identidad de los arrestados, su posible relación con otros delitos y la existencia de una red organizada que podría operar entre Francia y Suiza.