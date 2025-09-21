Despiden a una maestra de preescolar tras ser sorprendida atanado a un niño a una silla

Una profesora de preescolar en la escuela privada VINCI School Alexandria North de Estados Unidos fue despedida tras ser captada por cámaras de seguridad atando a un niño de 21 meses a una silla con una manta durante 22 minutos en la hora del almuerzo. El incidente fue reportado por el Departamento de Servicios Sociales de Virginia tras una denuncia recibida desde la oficina de licencias del centro.

Según el informe obtenido por el medio local AXLNOW, la profesora justificó su acción indicando que el niño estaba arrojando comida al suelo y abandonando la mesa mientras debía estar comiendo. Sin embargo, admitió no haber intentado otros métodos disciplinarios antes de recurrir a esta medida. La escuela, a través de su directora, Dr. Dan Yang, enfatizó que, aunque no se reportaron daños al menor, la acción violó las políticas internas que prohíben el uso de restricciones físicas, salvo en situaciones donde el niño represente un peligro para sí mismo o para otros.

La profesora, quien llevaba más de cuatro años trabajando en la institución y era bien valorada por las familias, fue despedida por incumplir las normativas de seguridad y disciplina del centro. La directora regional de operaciones, Kristina Milam, señaló que, aunque se reconocen sus contribuciones pasadas, es fundamental mantener un entorno seguro y conforme a las regulaciones, sin importar la trayectoria del individuo.

Las autoridades locales informaron que, tras la notificación del incidente por parte de los Servicios de Protección Infantil, se investigó el caso y se determinó que no hubo actividad criminal involucrada.