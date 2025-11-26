Acceso

Detenido un yihadista en Tetuán que planeaba atentados contra instalaciones vitales

Había jurado lealtad al "emir" del Estado Islámico y contaba con material que ha sido incautado

Agente antiterrorista marroquí
J.M. Zuloaga
  • J.M. Zuloaga@jmzuloaga2
    J.M. Zuloaga es periodista desde hace más de 50 años, especializado en información sobre el terrorismo de ETA primero y sobre el yihadista en la actualidad
Agentes antiterroristas marroquíes han frustrado un un complot terrorista en Tetuán, con la detención de un individuo que planeba atentados contra instituciones e instalaciones vitales, tras haber jurado lealtad al llamado "emir" del Estado Islámico (Daesh, Isis).

Durante la operación preventiva, se incautaron equipos técnicos y herramientas digitales que utilizaba para comunicarse con personas que compartían su ideología, además de su investigación sobre los métodos para ejecutar su plan terrorista.

El sospechoso ha sido puesto bajo la supervisión de la Fiscalía especializada en casos de terrorismo.

