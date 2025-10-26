Detienen en Reino Unido al migrante condenado por agresión sexual y liberado por error tras tres días fugado

Hadush Gerberslasie Kebatu, un migrante etíope condenado por agredir sexualmente a una menor en Epping, fue finalmente arrestado este domingo por la mañana en el barrio londinense de Finsbury Park, según han podido confirmar los medios británicos. Kebatu había sido liberado por error el viernes desde la prisión de HMP Chelmsford, donde cumplía una condena de 12 meses por la agresión a una niña de 14 años. Su liberación debía haber sido seguida por su traslado a un centro de detención migratoria para su deportación, pero una confusión administrativa lo dejó en libertad.

Durante los tres días en que Kebatu estuvo prófugo, el ministro de Sanidad Wes Streeting hizo un llamamiento urgente en televisión para que se intensificara la búsqueda. El político calificó la situación como “inaceptable” y pidió explicaciones al Ministerio del Interior por la liberación errónea. La policía metropolitana confirmó que el detenido fue localizado gracias a imágenes de CCTV y testimonios que lo situaban en zonas como Chelmsford, Stratford y Dalston antes de su arresto.

Kebatu fue liberado por error cuando debía ser transferido a un centro de detención migratoria. La policía lanzó una operación de búsqueda que incluyó patrullas en estaciones de tren, revisión de cámaras de seguridad y difusión de su imagen en medios. El detenido había sido visto en Hackney el viernes por la noche y se desplazó por varios puntos del este de Londres antes de ser capturado.

La liberación de Kebatu provocó una oleada de críticas al sistema judicial y migratorio británico. Según Sky News, el padre de la víctima expresó su indignación por la “negligencia institucional” y exigió una revisión urgente de los protocolos de transferencia entre prisiones y centros migratorios. El caso se produce en un contexto de creciente tensión social por la gestión de migrantes llegados al país, lo que ha intensificado el debate político sobre seguridad y deportaciones.

El Ministerio del Interior ha anunciado una investigación interna para esclarecer cómo se produjo la liberación errónea. Fuentes oficiales reconocen que Kebatu debía haber sido trasladado directamente a un centro de detención para su expulsión del país. La ministra del Interior ha calificado el incidente como “grave y preocupante”, y ha prometido reforzar los controles en el sistema penitenciario para evitar que se repitan errores similares.