"Divide y vencerás": Moscú intenta sembrar cizaña ante el inesperado giro de guion

Moscú ha recibido este martes el plan de paz para Ucrania del presidente estadounidense, Donald Trump, pero, como se ha encargado de recalcar el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, lo ha hecho "por canales no oficiales". Washington ha evitado el gesto de hacer llegar la propuesta de forma directa a una de las partes en conflicto y eso siempre genera inquietud.

"Lo tenemos; lo recibimos por canales no oficiales. No nos lo enviaron oficialmente. Sin embargo, tal como dijo el presidente, estamos dispuestos a discutir su contenido porque hay varios asuntos que requieren aclaración", dijo Lavrov en declaraciones recogidas por la agencia Tass. "Nuestros colegas estadounidenses aún no nos han proporcionado la versión con la que especulan los medios", añadió Lavrov.

El canciller ruso ha intentado desacreditar tanto a Kiev como, especialmente, a sus aliados europeos ya la llamada Coalición de Voluntarios reunida este martes en París, a los que acusa de hacer "diplomacia de megáfono".

"Macron ha declarado recientemente que el plan de Trump es inaceptable porque implica una rendición ante Rusia. También mencionó otras objeciones, afirmando que todo debería depender de la voluntad de Ucrania de adherirse a los acuerdos. Los diplomáticos serios discuten estas cuestiones en privado, como se supone que deben hacer, hasta que se llega a un acuerdo final", subrayó el alto diplomático ruso.

En esta nueva fase de las negociaciones, en la que de forma sorprendente Ucrania parece haber recuperado músculo para hacer valer sus exigencias, Moscú intenta a toda costa que Ucrania no logre afianzar sus reclamaciones de integridad territorial, puerta abierta a la OTAN y fortaleza militar.

Y lo hace intentando enfrentar a Europa con Estados Unidos. O al menos pretende que esa sea la conclusión a la que llega Trump.

En esta línea, Lavrov acusó hoy a los países europeos de intentar "socavar" los esfuerzos diplomáticos del presidente de EEUU al rehacer su plan de paz para Ucrania.

"Ellos quieren socavar los esfuerzos de Donald Trump, quieren rehacer el plan a su manera", dijo Lavrov en rueda de prensa, en la que admitió, de todas formas, que algunos de los puntos del plan original "exigen aclaración", informa Efe.

El ministro acusó a los europeos de hacer todo el "ruido" posible en los medios de comunicación para modificar el plan de 28 puntos, que contemplaba muchas de las demandas de Moscú.

"Los puntos clave del plan de Trump se basan en los entendimientos alcanzados en Anchorage (...) Y esos principios figuran a grandes rasgos en el plan, lo que nosotros saludamos", dijo, en alusión a la cumbre ruso-estadounidense de agosto pasado en Alaska.

Lavrov expresó su confianza en que Washington proporcione a Moscú la versión "que ellos consideren preliminar desde el punto de vista del final del consenso de ese texto con europeos y ucranianos".

"Esperemos que eso ocurra en breve", comentó, aunque añadió que Moscú "no apura a los colegas estadounidenses".

Eso sí, advirtió que "si se excluye el espíritu y la letra de Anchorage respecto a los entendimientos clave que fijamos, por supuesto, eso será totalmente otra situación".

"Esperamos mucho desde Anchorage (...). Es bueno que, finalmente, hayan presentado su iniciativa, el plan Trump (...) Desconocemos hasta qué punto defenderán esta postura y contrarrestarán los intentos de desviarlos del camino correcto", afirmó.

El jefe de la diplomacia rusa apreció los esfuerzos de Estados Unidos, "el único país del mundo occidental que, a diferencia de Londres, Bruselas, París y Berlín, muestra iniciativa a la hora de encontrar una vía para el arreglo".

El asesor internacional del Kremlin, Yuri Ushakov, rechazó este lunes las modificaciones introducidas por los países europeos al plan de paz para Ucrania presentado por Estados Unidos.

"En lo que se refiere a los planes que circulan por ahí, esta mañana tuvimos conocimiento del plan europeo, que, a primera vista, es absolutamente no constructivo, no nos conviene", aseveró.

Al mismo tiempo, respaldó el plan original, ya que -adujo- "muchas, yo diría que no todas, pero muchas de las cláusulas de ese plan nos parecen totalmente aceptables".

El plan que Washington presentó a Moscú rechazaba categóricamente el ingreso de Ucrania en la OTAN, mientras la nueva versión deja espacio a una decisión consensuada de los países miembros de la Alianza Atlántica.

Además, obligaba a Ucrania a abandonar todo el Donbás, cuando sus tropas aún controlan en torno al 20 % del territorio de la región de Donetsk.